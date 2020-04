Los fallecidos por coronavirus en Cataluña suman ya 4.326

Muy poco a poco las cifras de fallecimientos por coronavirus van bajando a diario. El número de defunciones registrado este miércoles en los hospitales catalanes ha sido de 107, 26 menos que los contabilizados el martes. En lo que se refiere a personas fallecidas por COVID-19 en las residencias para la tercera edad, los datos muestran también un levísimo descenso, al pasar de los 133 del martes a los 131 de este miércoles.

El total acumulado de fallecimientos en Cataluña desde el inicio de la pandemia es de 4.326. De estos, 3.148 han fallecido en hospitales, mientras que 1.178 lo hicieron en las residencias para la tercera edad de la comunidad.

En lo que a los contagios se refiere, el número de casos positivos confirmados por Salud sube ya a 31.043 (1.396 positivos confirmados este miércoles) mientras que en las residencias para mayores suman 2.374. A lo largo de esta jornada se han confirmado un total de 468 nuevos casos de coronavirus en las residencias de ancianos catalanas.

Desde el inicio de la pandemia, y según ha indicado el Departamento de Salud en un comunicado, 2.507 personas han sido ingresadas en centros hospitalarios catalanes en estado grave. En lo que a los pacientes de residencias para mayores se refiere, en estos momentos permanecen ingresados en la red hospitalaria de Cataluña un total de 737.

En lo que a sanitarios y profesionales de residencias de ancianos se refiere, el número de contagiados suma en estos momentos 9.897. De estos, 4.877 pertenecen al ámbito de los centros para mayores y los 5.020 restantes a hospitales y centros sanitarios similares.

Como dato positivo dentro de la crisis, el número de altas hospitalarias este miércoles ha sido de 813, alcanzando ya las 13.063 desde el inicio de pandemia.

La confusa política informativa de la Generalitat

El anuncio este martes de que los departamentos de Salud y Asuntos Sociales comenzaban a colaborar para afrontar la crisis de la COVID-19 en los centros para mayores catalanes ha tenido como primer resultado un cambio en la política informativa de la Generalitat con respecto a los datos de la pandemia en Cataluña. Si hasta ahora cada departamento informaba por separado de contagios y fallecimientos, desde ahora se emite un solo comunicado al final del día desde la consejería dirigida por la republicana Alba Vergès.

Sin embargo, el escrito sigue jugando a la confusión al ofrecer por separado los datos de fallecimientos. Desde Salud, han explicado a El Liberal que los números de este departamento se refieren a los fallecidos por coronavirus en los hospitales, incluyendo a pacientes de residencias de ancianos que han tenido que ser ingresados y que no han podido superar la enfermedad. Los datos de Asuntos Sociales son los relativos a quienes han fallecido dentro de los centros residenciales.

A esto se añade que, ni en un caso ni en el otro, se presentan claramente los datos de fallecimientos diarios y solo se ofrece el total acumulado.

Por otro lado, las mismas fuentes de Salud consultadas han explicado que no se incluyen en estas cifras los datos relativos a personas fallecidas por coronavirus en sus domicilios. Números que sí tienen las funerarias que trabajan en Cataluña pero que no hacen llegar al Departamento de Salud por no estar obligadas a ello.