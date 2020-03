Torra reta al Estado, envía a los Mossos a controlar los accesos a Cataluña y pone en marcha el confinamiento

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha enviado a los Mossos a controlar algunos accesos por carretera y vías férreas a Cataluña. De este modo, Torra desafía al Estado y pone en marcha el confinamiento de Cataluña que anunció el viernes por la noche. Un confinamiento que definió como "solidario" y para cuya ejecución necesita del apoyo del Gobierno central, en lo que a los accesos por mar y aire se refiere. Apoyo que el presidente Pedro Sánchez no le ha otorgado.

Así las cosas, agentes de los Mossos se han situado este sábado en puntos como la AP-2, a la altura del Segrià, y "en la estación del AVE de Barcelona". Lo han hecho para "garantizar que se cumplen las indicaciones de reducir la movilidad", según ha informado el cuerpo en su cuenta de Twitter.

Ampliem els controls policials a l’AP-2, a l’entrada de Catalunya pel Segrià, i també a l’estació de l’AVE a Bcn per garantir que es compleixin les indicacions de reduir la mobilitat. Treballem amb @semgencat per si es detecten persones amb simptomatologia de #coronavirus pic.twitter.com/GV4Jy3XMmY

Torra, por otro lado, también ha utilizado esta red social para anunciar que ha remitido a la Asociación Catalana de Municipios y a la Federación de Municipios de Cataluña las "recomendaciones de la Generalitat para el confinamiento de los ciudadanos". Y ha exigido a los alcaldes "que publiquen un bando" para hacer llegar a los residentes las órdenes de confinamiento del Govern.

He parlat amb els Presidents de @ACMunicipis i @FMCmunicipis i els hem fet arribar les recomanacions de la Generalitat per al confinament dels ciutadans. Demano a tots els Alcaldes i Alcaldesses que publiquin un Ban per a fer-lo arribar a tots els seus veïns/es. Moltes gràcies.

Una decisión que el presidente ha tomado tras filtrarse el borrador del Real Decreto del estado de alarma, que retira las competencias a Cataluña en materia de sanidad y seguridad. Algo que, ha dicho, "no aceptará". "Necesitamos apoyo", ha añadido, "no recentralización".

He trucat el Lehendakari Urkullu per valorar l'avenç de la pandèmia del coronavirus i la resposta que cal donar-hi. Coincidim que no podem acceptar que el Govern espanyol confisqui les nostres competències en salut, seguretat i transport. Necessitem suport; no recentralització.