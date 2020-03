Quim Torra da positivo en coronavirus

Quim Torra ha dado positivo en coronavirus. El presidente de la Generalitat se encuentra confinado en su vivienda. "Me he hecho el test y ha dado positivo. Continuamos activos, decididos y determinados", ha asegurado en una declaración institucional tras mantener una videoconferencia con todos los grupos parlamentarios para informarles de la nueva petición al Gobierno de Pedro Sánchez para cerrar toda Cataluña, incluido el transporte público y vehículos privados no esenciales.

La salud del presidente del Govern se ha conocido tras la conferencia con los representantes de los grupos parlamentarios, que han mostrado su compromiso con la Generalitat para combatir esta pandemia.

Torra es el segundo miembro del Govern contagiado por esta enfermedad, tras el positivo de Pere Aragonés, vicepresidente del gobierno catalán, conocido este fin de semana.

Dos casos en la Generalitat

De momento me encuentro en perfecto estado de salud", ha escrito en sus perfiles de redes sociales. Así, se mantiene en su vivienda, aislado, tras seguir las instrucciones de los médicos. El segundo máximo cargo de la Generalitat y dirigente de ERC ha pedido "actuar con la máxima prevención y responsabilidad", ha asegurado en un mensaje en su cuenta de Twitter.

Otro de los casos positivos conocidos este domingo es el de Rafael Ribó, defensor del pueblo catalán, según ha informado la institución este domingo. Ribó, a diferencia de Aragonés, sí tiene altas temperaturas por fiebre y síntomas respiratorios leves. El positivo se ha confirmado con el reactivo a la proteína C para detectar infecciones.

El Síndic se encuentra en aislamiento domiciliario y se está llevando a cabo un análisis de todos los posibles contactos con los que haya podido estar.