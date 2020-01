JxCat rechaza sustituir a Torra y el independentismo pierde la mayoría absoluta

JxCat ha dejado vacío el escaño de Quim Torra en el Parlament tras ser retirada su acta por la Mesa de la Cámara catalana, presidida por Roger Torrent. Con esta decisión, el independentismo tendrá en las sucesivas votaciones 67 escaños, uno menos de la mayoría absoluta, pero los Presupuestos pasarán el corte con el pacto entre En Comú Podem, con ocho diputados, y ERC.

JxCat había amenazado con no votar en ninguna de las sesiones plenarias si Torra perdía el escaño. Lo hicieron durante la votación de los Presupuestos del Parlament, que han sido rechazados por primera vez en Democracia. Tampoco salieron adelante las cuentas del Síndic de Greuges en esa misma votación. Los neoconvergentes adoptaban esta postura en vísperas de la votación de los Presupuestos de la Generalitat. Si hubiera optado por abstenerse de votar, estas cuentas hubiesen sido rechazadas.

El presidente de JxCat en el Parlament, Albert Batet, ha confirmado este jueves que el escaño de Torra no será sustituido y contabilizará un total de 33 votos. En una entrevista a TV3, Batet ha asegurado que ninguno de los miembros de la lista asumirá el acta para "no hacer el juego a la represión", dando por válida la propuesta de la sustituta de Quim Torra, Maria Senserrich, que se opuso a ocupar el lugar del presidente de la Generalitat y pidió al resto de miembros de la lista del 21-D no tomar posesión del escaño.

"Gesto de protesta"

También ha asegurado que los neoconvergentes votarán en las próximas sesiones. En el pleno del pasado lunes, pospuesto para el próximo 5 de febrero, JxCat se negó a votar como "gesto de protesta" a la inhabilitación de Torra, ordenada por la Junta Electoral Central y acatada por el Parlament.

En esa votación, ERC optó por la abstención tras los reproches de Torra desde la tribuna de oradores. El presidente de la Generalitat había exigido a los diputados que vuelvan a ejercer su blindaje como presidente y diputado, como hicieron el pasado 4 de enero, para "no poner en peligro la continuidad de las instituciones". Las declaraciones fueron entendidas como una amenaza sobre el adelanto electoral, como finalmente ha sido, eso sí, una vez aprobados los Presupuestos.

La CUP se opone a apoyar un nuevo pacto entre ERC y JxCat

El diputado de la CUP Carles Riera ha asegurado que ERC y JxCat "han malgastado todo el crédito" concedido por los antisistema, y se ha negado a volver a facilitar un nuevo Govern formado por las dos principales fuerzas independentistas si vuelven a "hacer lo mismo".

Riera ha asegurado que ni republicanos ni neoconvergentes han cumplido las promesas con las que se presentaron a las elecciones, como el "ejercicio real de la autodeterminación". Según ha asegurado en TV3, "el independentismo ha quedado huérfano". La apuesta ahora de la CUP es hacer crecer la base del "independentismo rupturista" con el Estado. "Buscamos a la gente que quiere continuar con un proyecto de ruptura con el Estado para reconstruir el independentismo", ha afirmado.