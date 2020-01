Senserrich propone que los posibles sustitutos de Torra en el Parlament renuncien al escaño

Los posibles ocupantes del escaño de Quim Torra en el Parlament podrían renunciar al mismo, si triunfa la propuesta de Maria Senserrich, la persona que, por orden de lista, debería sustituir al presidente en la cámara como diputada. Torra fue desalojado de su escaño el pasado lunes en cumplimiento de la orden de la Junta Electoral Central y de la sentencia del TSJC por el caso de los lazos amarillos. Aunque ya ha recogido su credencial, Senserrich aún no ha tomado posesión del escaño y, al parecer, no piensa hacerlo como forma de apoyo al presidente.

Senserrich ha asegurado que no tiene intención de ser diputada en el Parlament, aunque también ha reconocido que desde JxCat "oficialmente, nadie" le ha comunicado nada. En su opinión, "todos" los posibles sustitutos de Torra en el Parlament deberían "renunciar en bloque y sin dudas", según ha declarado a La Política Online. "Hay que preservar la dignidad del presidente y de las instituciones", ha añadido, "así como lo que dijeron las urnas". De cualquier manera, su propuesta aún no ha sido aprobada por el grupo parlamentario, por lo que no se sabe si llegará finalmente a materializarse o si Senserrich se convertirá finalmente en diputada.

Lo cierto es que en la web del grupo de JxCat en el Parlament no hay ni rastro de Maria Senserrich, mientras que sí se mantiene la ficha de Quim Torra como diputado.