Quim Torra amenaza con elecciones y advierte a ERC: "Se han acabado las declaraciones simbólicas"

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ya no es diputado pero ha realizado una declaración institucional desde la tribuna del Parlament tras permitirlo el presidente de la Cámara catalana, Roger Torrent, pese a las críticas de grupos políticos, como Ciudadanos.

"No se me ha notificado nada", ha empezado el presidente de la Generalitat, quien ha recordado la votación del 4 de enero, cuando el Parlament le ratificó como diputado, y ha exigido a los diputados que vuelvan a ejercer este voto para "no poner en peligro la continuidad de las instituciones", una amenaza sobre el adelanto electoral, al tiempo que ha advertido a ERC de que "se han acabado las declaraciones simbólicas".

"Si permitimos que un órgano administrativo, sin competencias y politizado quite o ponga diputados a su conveniencia y que lo haga en base a una ley pensada para terroristas y corruptos, como mínimo permitan que el presidente de la Generalitat defienda su honor y sus derechos", ha afirmado Torra en el inicio de su intervención, aplaudida por los grupos independentistas a excepción de Pere Aragonés, vicepresidente de la Generalitat y socio de gobierno de Torra.

"¿Tiene algún valor lo que votamos o son votaciones simbólicas?", ha preguntado Torra al hemiciclo. "Se han acabado las declaraciones simbólicas", ha continuado. En este sentido, ha reflexionado: "Lo que vota el Parlament es ¿resolutivo o simbólico?".

Ciudadanos ha criticado que se haya permitido hablar a Torra pese a no tener ya su condición de diputado.