La guerra entre JxCat y ERC se recrudece en las redes tras la decisión de Torra de romper el Govern

La guerra entre JxCat y ERC se desarrolla desde hace varias semanas en diferentes escenarios. Las redes sociales, y sobre todo Twitter, son el lugar en el que los improperios y los agravios se muestran de forma más descarnada. Unos y otros se lanzan todo tipo de acusaciones tras anunciar el presidente Quim Torra que da por acabada la legislatura y que convocará elecciones una vez sean aprobados los presupuestos de la Generalitat y se ponga en marcha la mesa de negociación entre Govern y Gobierno central acordada por el PSOE y ERC.

Los tuiteros más agresivos en esta lucha son los cercanos a JxCat, que no dudan en referirse a ERC con epítetos como el de botifler, un apelativo del s.XVIII para acusar de traidores a quienes no quieren la independencia de Cataluña. Otros utilizan palabras más gruesas. Es el caso del politólogo Ramón Cotarelo, cuya animadversión contra ERC nació cuando TV3 decidió prescindir de sus servicios como tertuliano. El madrileño, que es también catedrático emérito de Ciencia Política de la UNED, se ha referido a ERC como un partido "mezquino, hipócrita y menospreciable". "Hacen honor a su nombre: Escoria Republicana de Catalunya", ha publicado.

El que ha fet ERC amb el govern i el MHP Quim Torra és el més repugnant que jo he vist en la meva vida i he vist molt. Cal ser mesquí, hipòcrita i menyspreable. Fan honor al seu nou nom: Escòria Republicana de Catalunya.D'altra banda, també són estúpids. Pensen que, — Ramón Cotarelo (@ramoncotarelo) January 29, 2020

Cotarelo, además, ha empezado ya su particular campaña tuitera a favor de Carles Puigdemont, la Crida y el Consell per la República.

En la meva opinió, la Crida y el Consell per la República haurien de ser la base de reclutament de la llista puigdemontiana de país. https://t.co/hfg8VsChEi — Ramón Cotarelo (@ramoncotarelo) January 29, 2020

Campaña que también han iniciado otros como Aleix Clarió, asesor de Puigdemont en redes sociales, y quien ha publicado en su cuenta de Twitter una foto del ex presidente y eurodiputado bajo una estelada en su juventud. "Sí, el que está sentado a la izquierda bajo la estelada es el presidente Carles Puigdemont".

Sí, el que està assegut a l’esquerra, sota l’estelada, és el president @KRLS Puigdemont. Ginebra, 1982 pic.twitter.com/NjibqrtxWm — Aleix Clarió 👨‍💻 (@aleixclario) January 28, 2020

Tuiteras cercanas a JxCat como @gallifantes han aprovechado la ocasión para llamar "ameba" al presidente del Parlament, el republicano Roger Torrent.

Si yo fuese de ERC me sentiría mil veces más orgulloso de Forcadell que de Junqueras. Y más cuando la comparas con la ameba de President del Parlament que tenemos ahora — Cris 🎗 (@gallifantes) January 28, 2020

Otros como Biel Figueras, consejero municipal de JxCat en el Eixample de Barcelona, han cuestionado la utilidad de la mesa de negociación acordada entre el PSOE y JxCat y han presumido de encuestas favorables a la posconvergencia.

Començo a sospitar que la taula de negociació no s'està implementant. #doctrinarufian — Biel Figueras (@Rincewindcat) January 30, 2020

Desde el lado de ERC, la guerra contra sus ex socios de gobierno pasa por reivindicar como logros republicanos la mesa de negociación y, sobre todo, los presupuestos de la Generalitat, que ayer comenzaron su trámite en el Parlament. Es el caso del periodista Eduard Voltes, que ha cuestionado a JxCat por romper la alianza basándose en la necesidad de sacar adelante los dos proyectos de ERC. "Puede ser que ERC no lo haya hecho todo tan mal", ha tuiteado, "hay algo que no cuadra".

Si el MHP considera que abans d’anar a eleccions s’han d’aprovar els pressupostos de Pere Aragonès i anar a la Mesa de diàleg amb l’estat negociada per Rufián, Vilalta i Jové, potser és que ERC no ho ha fet tot tan malament.Hi ha alguna cosa en tot plegat que no quadra. — Eduard Voltas (@eduardvoltas) January 29, 2020

De un modo similar se ha pronunciado el portavoz de ERC en el Ayuntamiento de Roses, Joan Plana, quien ha puesto de manifiesto en su cuenta de Twitter la contradicción de JxCat y Quim Torra.

És poc comprensible anunciar que és imprescindible impulsar els dos grans projectes d’ERC de la legislatura (pressupostos i taula de diàleg amb l’Estat, els dos fortament criticats per JxC en el seu dia) i, al mateix temps, que es convoca eleccions per falta de confiança en ERC. — Joan Plana Sagué🎗 (@joan90plana) January 29, 2020

Hasta el ex diputado Joan Tardà, cuyo nombre se barajó durante algún tiempo como posible número 1 de la candidatura de ERC, ha intervenido en la refriega. Y lo ha hecho para pedir al PSC que apoye las cuentas autonómicas. "Intuyo que el PSC tendrá que repensar la posición hasta ahora mantenida respecto a los presupuestos", ha tuiteado Tardà.

Intueixo que el PSC haurà de repensar la posició fins ara mantinguda respecte als pressupostos de la Generalitat a aprovar, altrament tirats endavant gràcies a la voluntat de diàleg de @perearagones i @jessicaalbiach — Joan Tardà i Coma (@JoanTarda) January 30, 2020