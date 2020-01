Gabriel Rufián: "Estamos ante un PSOE débil"

ERC espera la propuesta del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para entablar el diálogo sobre la amnistía y el referéndum de autodeterminación en la mesa entre gobiernos, pactada entre la formación independentista y el PSOE, para facilitar la investidura.

"La fortaleza de ERC, que ha ganado las dos últimas generales en Cataluña, es una muestra de debilidad del PSOE", ha considerado Gabriel Rufián, en una entrevista en TV3. "Estamos ante un PSOE débil", ha aseverado el diputado y líder de ERC en el Congreso. "Lo que hemos hecho no nace de la inocencia, pero no había otra alternativa", ha explicado sobre el pacto entre socialistas y republicanos, donde ha señalado que no hay una alternativa al diálogo, al que se sumará JxCat.

Pide al PSOE cortar el poder de la derecha en los tribunales

"No sabemos cuál es la propuesta del Estado" ha dicho, y hemos expuesto al PSOE que hay que cortar con el hecho que "la derecha fagocita los tribunales y la Fiscalía"

Por otro lado, ha afirmado que ERC no romperá el acuerdo con el PSOE pese a las decisiones judiciales o los obstáculos que se encuentren en esta nueva etapa política, incluso si JxCat decide finalmente no acudir a las negociaciones, aunque ha considerado que Quim Torra, presidente de la Generalitat, liderará las mismas.

Espera que Torra se siente con Sánchez

"Torra ha de liderar, como presidente de la Generalitat, la mesa de diálogo, pero estamos aquí gracias a la negociación que hemos hecho desde ERC", ha considerado Rufián, mientras Torra no ha despejado todas las dudas para sentarse y hablar con Sánchez a la espera de que este viernes se pronuncie el Supremo sobre su inhabilitación como diputado, que le apartaría irremediablemente del gobierno autonómico.

Rufián, por otro lado, ha señalado que Oriol Junqueras ha recibido el varapalo del Tribunal Supremo con "resignación" y "firmeza". A su juicio, "tarde o temprano saldrá de prisión y saldrá como un gigante político que liderará muchas cosas".