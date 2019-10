Gabriel Rufián, de héroe a villano

Corría el año 2014 cuando un joven de Santa Coloma de Gramanet empezaba a darse a conocer en los círculos independentistas a través de la entidad Suma’t. Una organización que pretendía dar a entender que se podía ser independentista sin ser nacionalista y que cualquiera, fueran cuales fueran sus orígenes, podía compartir el afán de romper con España. El joven sin pasado político era Gabriel Rufián y nada hacía presagiar entonces que llegaría a ser el portavoz de ERC en el Congreso, en sustitución del histórico Joan Tardà.

Durante estos cuatro años, Rufián ha vivido tiempos de gloria. Sobre todo en las redes sociales, donde cada uno de sus tuits era celebrado con miles de retuits y me gustas por los independentistas. Algunos, incluso, llegaban a vaticinar que Rufián podría acabar siendo el presidente de una utópica Cataluña independiente.

Una impresora en el Congreso

Cuanto más le jaleaban, más se crecía. Medios de comunicación nacionales lo invitaban a tertulias y entrevistas. Y Rufián no defraudaba. Llegó a presentarse en el Congreso de los Diputados con una impresora poco antes de la celebración del referéndum ilegal del 1-O para exigir al Gobierno de Mariano Rajoy (PP) que no persiguiera a los organizadores de la consulta. Acusó al Ejecutivo de “hacer el ridículo” y de “perseguir impresoras”. Aparatos que, añadió, no servían “para imprimir billetes de 500 euros”.

Mejor un diputado republicano con una impresora en la mano que uno popular con una mordida en el bolsillo. — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) September 30, 2017

Molesta más enseñar una impresora desde un escaño que pedir una mordida desde un escaño. — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) September 13, 2017

necesito llegar a casa para escuchar q coño le has dicho, eres el puto amo gabriel!!! SI 1-O — 🎗️ caragos 🎗️ #FemXarxa @ConsellxRep (@caragos69) September 13, 2017

Ets gran ! Avui he rigut moltissim xo tb m'ha fet molta pena ...mirava la sessio i s que fins i tot els hi agrada k el hi fotis canya ...! — Lady_SAN_shine (@sandra_roig) September 13, 2017

Esposas para presos, camisetas con lemas reivindicativos, discursos cargados de recriminaciones guasonas… Rufián ha hecho de todo en el Congreso para ganarse el aplauso de sus votantes y los de otras opciones independentistas. Pero la tortilla se dio la vuelta en cuanto, tras las elecciones generales del 28-A, la postura de ERC pasó de la confrontación con España y la vía unilateral para la independencia a la pretensión del diálogo y el apoyo abierto a una posible coalición entre el PSOE y Unidas Podemos.

Renuncia a la vía unilateral

Rufián, una vez más, fue el protagonista de un discurso en el que casi suplicaba a Pedro Sánchez y Pablo Iglesias que se pusieran de acuerdo para gobernar España. Atrás quedaban sus augurios de independencia inmediata. Y es que, con el número 1 del partido, Oriol Junqueras, en prisión y la confrontación cada vez más evidente con sus socios de gobierno en Cataluña (JxCat), Rufián parece tener claro que necesitará su escaño en el Congreso mucho más tiempo. Ya no dice aquello de que su trabajo en Madrid durará los 18 meses que, en 2017, pensaba que serían suficientes para lograr la independencia de Cataluña.

Ha sido este giro en su discurso el que la ha costado duras críticas por parte de quienes antes no dudaban en aplaudir todo aquello que decía y escribía. Así, en estos momentos, cualquiera de sus manifestaciones en redes sociales es inmediatamente respondida por centenares de independentistas que se sienten defraudados por su diputado y que aseguran que no volverán a darle su apoyo. Ha pasado de héroe a villano en cuatro años. Nadie sabe cuál será su siguiente paso.

Yo reto a Rufian a donar su sueldo en el cogreso del estado espanol a los presos que tanta lastima le dan — Politicamente insatisfecho (@PInsatisfecho) October 15, 2019

Y cuando sigues pidiendo diálogo con quien te encarcela y aporrea es que no quieres ni ganar. — ANC Norge (den katalanske nasjonalorganisasjonen) (@ANC_Norge) October 15, 2019