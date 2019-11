ERC redobla su órdago para investir a Sánchez: Torra al frente de "una negociación sin condiciones"

"Sin condiciones ni vetos", con un calendario y por escrito. Son las premisas de ERC para conformar la mesa de negociación "entre gobiernos" y poder abrir la puerta de la investidura de Pedro Sánchez.

El presidente de ERC en el Parlamento autonómico, Sergi Sabrià, exige que no haya "vetos" y que la formación independentista está aún lejos de facilitar la reelección de Sánchez como presidente del Gobierno, según ha afirmado este sábado en una entrevista a Rac1. Las declaraciones contradicen las palabras del diputado socialista José Zaragoza, quien ha asegurado que ERC estaba cerca de la abstención.

Sabrià ha pedido una "negociación entre Gobiernos", sin vetos a temas como la autodeterminación o la amnistía, lemas de campaña de los republicanos. La formación tensa la cuerda y se reafirma en el "no" a Sánchez debido a las condiciones iniciales. "No hay ninguna manera de que ERC pueda abstenerse", ha asegurado el diputado, quien deja esta negociación en manos de Torra "por respeto institucional".

El líder de ERC en la Cámara catalana ha cargado también contra la propuesta del PSC sobre "flexibilizar la inmersión lingüística", mientras no ofrecen ninguna medida para encontrar una "solución política para Cataluña". Así, ha considerado que la mesa de partidos catalanes, que aún no se ha convocado, no es el lugar para negociar la investidura de Sánchez.

Calendario y negociación entre Gobiernos

El calendario debe estar fijado de antemano para "evitar que se eternice" mientras ha exigido una fórmula para "garantizar" el cumplimiento de los acuerdos, ya sea mediante un acuerdo por escrito o la figura de un relator, tal y como pide Quim Torra. Este acuerdo sería sometido a votación después en el seno del partido. Los militantes de ERC votan este lunes sobre la abstención o el no a la investidura de Sánchez con una pregunta trampa para presionar al PSOE.

"Estaría muy bien", ha apuntado Sabrià sobre un posible acuerdo con JxCat para adoptar una posición conjunta entre ambos partidos, aunque ha asegurado que tanto Bildu como el BNG deben estar incluidos, para que el acuerdo beneficie también a los independentistas de otras comunidades autónomas.