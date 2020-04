Carlos Carrizosa, hospitalizado tras infectarse de coronavirus

A la lista de políticos catalanes que han dado positivo en coronavirus —entre los que se cuentan el presidente de la Generalitat, Quim Torra, el vicepresidente, Pere Aragonès, o la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau— se suma ahora uno de signo constitucionalista: Carlos Carrizosa. Así lo ha anunciado el presidente del grupo de Ciudadanos en el Parlament en su cuenta de Twitter, en la que señala que en estos instantes se encuentra hospitalizado a causa de la enfermedad. Según ha explicado en un tuit, ayer fue ingresado pero ha sido hoy cuando le han confirmado su positivo.

“Tras varios días encontrándome mal, ayer me ingresaron y hoy me han confirmado que he dado positivo en Covid-19. De momento, voy a permanecer ingresado. Sé que estoy en las mejores manos. Toda mi admiración hacia los profesionales que luchan contra esta pandemia. ¡Cuidaos mucho!”, ha publicado en su perfil. A pesar de ello, fuentes del partido han informado a Efe que el político no se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Hasta el momento, Carrizosa ha sido el único dirigente de Ciudadanos en contraer la enfermedad.

Muestras de apoyo de otros dirigentes de Cs

Como era previsible, las muestras de apoyo por parte de otros dirigentes de Ciudadanos no se han hecho esperar. En este sentido, destaca el mensaje que le ha hecho llegar, también por Twitter, la presidenta de la formación naranja, Inés Arrimadas: “¡Mucha fuerza y todo el ánimo del mundo, compañero! ¡Te queremos!”. Del mismo modo, el Síndic de Ciudadanos en Les Corts Valencianes, Toni Cantó, le ha manifestado su respaldo en la red social, mandándole un “abrazo enorme”, así como “mucho ánimo”. En la misma línea se ha expresado en otro tuit Félix Alvarez, actor conocido como Felisuco y portavoz del Grupo Parlamentario de Ciudadanos en Cantabria: “¡Todo el animo y la fuerza! Un abrazo enorme y recupérate pronto, que hay mucho trabajo que hacer”.

