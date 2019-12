Foment y Pimec reciben con "preocupación" a la nueva patronal independentista

Con "preocupación" han recibido las principales patronales catalanas, Foment del Treball y Pimec, la presentación de la nueva asociación empresarial Anem x Feina, amparada por la Asamblea Nacional Catalana (ANC). Una nueva entidad patronal que se ha presentado como "abiertamente independentista" y que aspira a "tomar el control de los principales enclaves económicos" de Cataluña, según ha explicado uno de sus fundadores, Jordi Roset, a El Liberal.

Desde Pimec, han reconocido que "existe preocupación" por la aparición en el escenario económico catalán de una nueva asociación que competirá directamente por la representación de los empresarios independentistas. "Nuestras empresas son pymes y la mayoría de ellas, según nuestras encuestas internas, es favorable al proceso independentista", según han afirmado fuentes de Pimec consultadas por este medio. "Es un nuevo actor y habrá una mayor competencia por atraer clientes y podría quitarnos más de uno", han abundado las mismas fuentes. Sin embargo, han rechazado la idea de que Anem x Feina pueda hacer sombra a la gran patronal catalana, Foment del Treball, dado que esta representa a grandes empresas y a empresarios que no suelen significarse políticamente en público.

Una injerencia del independentismo

Foment del Treball no se ha pronunciado como patronal sobre la presentación de Anem x Feina. Pero sí lo han hecho algunos de sus miembros, como el secretario general adjunto y director de Economía, Salvador Guillermo, quien no ve "sentido" a la puesta en marcha de esta nueva patronal. "Las patronales", ha explicado Guillermo en declaraciones a ACN, "se han de crear para que sean patronales. No le veo sentido a que otro ente cree una patronal o un sindicato". A juicio del director de Economía de Foment, la creación de Anem x Feina y su vinculación a la ANC es "un uso no acordado" del que han de jugar "en una sociedad democrática" las patronales y los sindicatos.

Desde Foment se ha pronunciado también el presidente de la Comisión de Economía y Fiscalidad, Valentí Pich, quien ha mostrado su preocupación por "la distracción colectiva en una situación tan especial". Pich ha indicado que "los gobernantes necesitan tranquilidad para que se puedan dedicar a gestionar y patronales como la nuestra representan sus intereses intentando hacer interlocución para hacer cosas". No obstante, Pich también ha afirmado que cada uno debe hacer "lo que crea conviente".

Competir con Foment

El empresario Jordi Roset admite que la nueva patronal "competirá" con Foment por hacerse con el control del empresariado catalán. Pero, matiza, "esto también lo hace Pimec y a nadie le parece mal". "Cualquier país tiene patronales, sindicatos, colegios profesionales y otro tipo de asociaciones", añade, "nosotros queremos ser la patronal del estado catalán. Eso no quiere decir que, una vez lograda la independencia, seamos la única. Pero hoy sí somos la única que defiende ese objetivo abiertamente".

Si bien Anem x Feina se define como asociación independentista, lo cierto es que no tienen previsto rechazar a aquellos empresarios que quieran pertenecer a esta entidad y que no comulguen con la idea de la ruptura con España. En este sentido, Roset ha explicado a El Liberal que no buscan solo representar al empresariado independentista pero sí que sus asociados han de "tener claro" que esta patronal "funciona pensando en que Cataluña ha de ser un estado independiente".

Sobre el anuncio de que la nueva patronal nace ya con más de 500 asociados, Roset se ha limitado a señalar que llevan meses trabajando en la creación de esta nueva entidad y que la idea partió de "una treintena de empresarios independentistas". Roset ha negado que sean una asociación integrada en la ANC. En este sentido, ha subrayado que Anem x Feina "no está a las órdenes de la ANC ni de ningún partido". "Somos", ha añadido, "empresarios y autónomos independientes e independentistas".