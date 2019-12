Foment ficha al  manager digital del RCD Espanyol Laureà Folch

El manager digital del Rcd Espanyol, Laurèa Folch, fichará por la patronal catalana Foment de Treball, según ha sabido El Liberal.

El periquito Josep Sánchez LLibre, presidente de Foment de Treball, está revolucionando la estructura de la patronal y ha buscado talento en el club de sus amores que presidió su hermano Dani Sánchez LLibre. Que, según diversas fuentes estaría interesado en recomprar el club junto con Sergio Oliveró.

Laureà Folch i Millet nació en 1969 en Vilassar de Mar, como Sánchez Llibre, y antes de prestar sus servicios en el RCD Espanyol, fue concejal de Comunicació, Atenció al Ciutadà i Noves Tecnologies en el Ayuntamiento de de Vilassar de Mar por CiU.

Folch anunció en su cuenta de twitter su salida del club periquito hace unos días.

Fins aviat! Han estat 3 anys espectaculars, únics i irrepetibles per a mi. M’hi he deixat l’ànima i espero haver donat el que s’esperava de mi. Ben aviat sortiran a la llum projectes digitals estratègics que us agradaran i molt.Força mágico Espanyol! #RCDE#EspanyoldeBarcelonapic.twitter.com/7ccWYtnp7w