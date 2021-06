Hubo dos comunidades donde los extranjeros compraron más viviendas que nunca en el año del coronavirus: Castilla y León y Extremadura, dos regiones que forman parte de la llamada 'España Vacía'.

Ambas comunidades sobresalieron en 2020 por ser las únicas donde los extranjeros compraron más casas que antes de la pandemia, según datos del Colegio de Registradores de los Agentes de Propiedad Inmobiliaria a los que ha tenido acceso Vozpópuli.

En todas las demás autonomías se produjeron descensos interanuales, si bien es de notar que las cifras de Extremadura son todavía algo testimoniales: se pasó de 48 transacciones en 2019 a 68 en 2020. La cuota de los extranjeros sobre la vivienda en la comunidad sureña pasó del 0,5% en 2013 al 1% en 2020.

Para el caso de Castilla y León, la provincia de Ávila sobresalió por ser aquella donde más viviendas compraron los extranjeros en 2020: unas 110, por encima de Valladolid (108), Burgos (83), Soria (71), León (45), Segovia (27), Palencia (22), Salamanca (19) y Zamora (12).

Las compras de viviendas por extranjeros rondaron ya el 3% del total en Castilla y León en 2020, frente al 0,9% de 2013

El peso del comprador extranjero fue especialmente significativo en Ávila (rondó el 10%), por encima, por ejemplo, de Barcelona (8,7%) y Madrid (4,7%), aunque lejos de los primeros lugares, Alicante (36%), Baleares (29%) y Málaga (27%).

Atendiendo a la misma fuente, en cualquier caso, la comunidad del centro de España viene registrando incrementos interanuales en las compras de viviendas por foráneos de forma consecutiva desde 2013. En ese año, los extranjeros compraron 127 casas en toda la comunidad, y representaron el 0,9% del total de las operaciones. En 2020, las compras de extranjeros rondaron ya el 3% del total, frente al 2,3% de 2019. El 97% de los compradores han sido extranjeros residentes.

Entre mayo de 2020 y 2021, el precio de la vivienda en el conjunto de Castilla y León subió un 0,4%: está a un 22% de su techo histórico, según datos de Idealista. De forma similar, el precio se incrementó un 2,6% en Extremadura, donde está también a un 23% de distancia del que fuera su máximo histórico.

El teletrabajo, las horas de sol y precios accesibles

En simultáneo, zonas recurrentes para el comprador extranjero de viviendas como Málaga, Madrid y Baleares tocaron el pasado mes de mayo de 2021 su techo histórico, si bien las transacciones foráneas venían de caer en 2020 en las tres comunidades (desde menos de un 30% respecto a 2019 en Baleares hasta casi un 50% en Madrid).

Paralelamente, la autoproclamada urbanización más exclusiva de España y Europa, La Zagaleta en Marbella, dice haber registrado ventas históricas, fundamentalmente, a extranjeros, en 2020 y 2021.

El precio de las viviendas de La Zagaleta varía en función de la orografía.

Distintas fuentes del sector muestran su sorpresa por este récord de ventas foráneas en Castilla y León y Extremadura. El director de Estudios de Idealista, Fernando Encinar, incidió ya, en entrevista con este periódico en los primeros meses de la pandemia, en el potencial que tienen zonas de la España Vacía como la propia Castilla y León para captar a teletrabajadores europeos. Otras fuentes recuerdan también el posible interés del mercado latino y anglo americano, y del mundo árabe.

"El coronavirus ha puesto en solfa un montón de verdades que parecían talladas en piedra, y una de ellas es el teletrabajo. Ha habido millones de personas que han descubierto que pueden teletrabajar. Esto tendrá un impacto muy relevante en las empresas, en donde vivimos los españoles y los europeos", ha afirmado el cofundador del mayor portal de anuncios de vivienda de España, en conversación con este medio.

España, segundo destino de los compradores internacionales de viviendas

El Global Buyer Survey de la consultora multinacional de inversiones inmobiliarias Knight Frank ha revelado que el 34% de los potenciales compradores de viviendas a nivel internacional planea comprar una a lo largo de 2021 en otro país diferente al suyo. Y ello, para mudarse de forma permanente, imbuidos de la espiral ascendente del trabajo en remoto.

La encuesta, realizada a 700 clientes de 44 países de la consultora, muestra que, entre quienes quieren empezar a vivir en el extranjero, el 30% piensa en el Reino Unido como su nuevo destino y el 17%, España, por encima de Francia (9%), Australia (4%), Canadá (4%), Suiza (4%) y Estados Unidos (4%).

"No me cabe duda de que España tiene una posición extraordinariamente privilegiada, un montón de los factores que una persona del centro o norte de Europa puede valorar a la hora de hacer teletrabajo. Si vives en una ciudad del norte de Europa con cuatro horas de luz en invierno y mucho frío, y tienes la oportunidad de hacer teletrabajo, España ofrece unas enormes posibilidades de una enorme calidad de vida... Y no estoy pensando en el producto de costa. Estoy pensando en muchas ciudades del centro de la Península", ha incidido Encinar.

Entre los aspectos mejor valorados entre los extranjeros compradores de vivienda a nivel internacional destacan las horas de sol, las infraestructuras y el sistema sanitario

Entre los aspectos mejor valorados entre los extranjeros compradores de viviendas a nivel internacional destacan, según estudios como el antes citado, las horas de sol, las infraestructuras y el sistema sanitario.

"Yo soy de Ávila, es una de las ciudades con más horas de sol del sur de Europa; puede ser Ávila, que está cerca de Madrid, Ciudad Real, Salamanca, Cuenca... Hay una oportunidad enorme para regenerar parte de la España vacía con un europeo que busque algo más que sol y playa", ha insistido Encinar. "Se trata de ciudades que tienen luz, sol, muy buenas infraestructuras y un sistema sanitario extraordinariamente bueno".