El promotor de la urbanización de La Zagaleta en Marbella, autodenominada como la más exclusiva en España y Europa, asegura que la covid ha acabado revitalizando la venta de viviendas de lujo -a españoles y, sobre todo, extranjeros- en la Costa del Sol.

Según datos aportados a Vozpópuli por el equipo promotor, en el conjunto de La Zagaleta promotor y propietarios han vendido, entre enero y abril de 2021, mansiones por valor acumulado de 120 millones de euros, el triple que en todo 2019, el último ejercicio pre-covid. Atendiendo a la misma fuente, ya en 2020 en el entorno de la urbanización se vendieron casas de lujo o terrenos (con construcciones de terceros) por valor de cien millones, el doble que el año anterior.

De acuerdo a la información presentada a principios de este 2021 por el grupo o holding promotor de La Zagaleta al mercado de valores del Reino Unido, donde cotiza, facturó alrededor de 20 millones de euros en el último ejercicio del que presentó cuentas, el de 2019, que cerró con algo menos de 300.000 euros de beneficio. Las mismas cuentas advertían de que el tipo de negocio de La Zagaleta podía verse afectado, aunque menos que otros, por la pandemia, en los ejercicios 2020 y 2021.

Sobre esta diferencia entre los ingresos declarados a la bolsa británica y los difundidos ahora sobre el ejercicio 2019, el equipo promotor de La Zagaleta responde a este periódico que tiene "varias sociedades, por lo que los importes corresponden a conceptos diferentes. Además, hay casas propias y casas de terceros… por eso es mejor la cifra global: 50 millones de euros en casas vendidas".

De las cuentas presentadas por la empresa en el Reino Unido se desprende que el grupo nacido en 1991 de La Zagaleta, con Jacobo Cestino ahora como consejero delegado, tiene sociedades en España, Gran Bretaña, Panamá y Suiza.

El precio de las viviendas de La Zagaleta varía en función de la orografía.

Casas ad hoc por veinte millones

Las viviendas que ofrece la promotora oscilan entre los tres y los veinte millones de euros, y se personalizan ad hoc para el comprador, que puede también optar comprar solo el terreno, según reivindican los promotores de La Zagaleta, la autodenominada "urbanización más exclusiva" de la Costa del Sol, España y Europa.

"Respecto al perfil del cliente (comprador de viviendas de lujo), este se ha mantenido durante la pandemia (altos directivos, profesionales de éxito que buscan un sitio exclusivo con un perfil de baja o nula exposición y que provienen de Reino Unido (28%), Alemania (12%), Rusia (13%), Suiza, Dinamarca y norte de Europa (18%), y un 29% que se reparte entre españoles, árabes y otras nacionalidades)", dicen desde La Zagaleta.

"Aunque se ha producido un cambio generacional: ahora son jóvenes de 35-40 años, relacionados con la tecnología, renovables, sistemas, energía e innovación, cuya decisión de compra viene determinada por la calidad de la oferta deportiva y de ocio por un lado, y por el link con la naturaleza y la sensibilidad medioambiental por el otro. Además, la oferta educativa bilingüe privada y el número de centros hospitalarios públicos o privados entre Málaga y Sotogrande, son factores decisivos para las familias que trasladan su residencia", añaden desde la promotora de viviendas de lujo.

El mundo del teletrabajo y las viviendas

Fuentes cercanas a La Zagaleta, a otras promotoras de lujo como La Finca en Madrid, y otras del sector venían apuntando a este medio que derivadas de la pandemia como el 'boom' del teletrabajo a nivel global podían favorecer el mercado de las viviendas de lujo en España, más allá de los actuales límites a estancias temporales de turistas en ciertas procedencias, como la británica. Desde el mayor portal de anuncios de vivienda de nuestro país, Idealista, han señalado a este medio que durante el confinamiento de 2020 la web batía ya récords de visitas desde el extranjero.

El propio vicepresidente de la patronal Exceltur avisaba entonces que "hace no menos de 15 o 20 años que empezó un boom de profesionales alemanes comprándose casa en Mallorca. Sin duda, las oportunidades actuales del teletrabajo con unos sistemas de comunicación y videoconferencia mucho más perfeccionados que los anteriores, elevarán el número de profesionales extranjeros trabajando desde España", afirmaba José Luis Zoreda.

"El teletrabajo ha llegado para quedarse y más que nunca se convertirá en una parte integral de nuestro modelo de vida", aseguraban por su parte desde Excem Real Estate, el tradicional grupo inmobiliario de los Hatchwell, apoyándose en el informe de la consultora EY Why remote working will be the new normal, even after COVID-19

Hace unos días, Idealista constataba que los precios de las viviendas alcanzaron, al cabo de mayo de 2021, un máximo histórico en la provincia de Málaga. Fuentes del mercado residencial han justificado que el entorno de la Costa del Sol se está erigiendo en valor refugio del ahorro acumulado por españoles y extranjeros.