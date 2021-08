La Junta Directiva del Real Madrid C. F. "ha acordado por unanimidad ejecutar acciones legales tanto civiles como penales contra el presidente de LaLiga, don Javier Tebas Medrano, contra don Javier de Jaime Guijarro responsable del Fondo CVC y contra el propio Fondo CVC Capital Partners SICAV-FIS", según ha comunicado el propio club.



Asimismo, la entidad presidida por Florentino Pérez ha decidido que hará todo lo posible para frenar el acuerdo entre La Liga y el fondo de capital riesgo, que será previsiblemente aprobado este jueves por la mayoría de los demás clubes.

"(El club) llevar (á) a cabo las acciones legales de todo tipo que se entiendan oportunas para anular y dejar sin efecto los posibles acuerdos que adopte la Asamblea de LaLiga, a celebrar el próximo 12 de agosto de 2021, respecto al convenio entre LaLiga y el Fondo CVC", según el comunicado del propio Real Madrid.

"La negociación se ha hecho sin un proceso competitivo y las condiciones económicas pactadas con el fondo CVC le dan unas rentabilidades de más del 20 % anual. Este mismo fondo oportunista es el que intentó sin éxito acuerdos similares con las ligas italiana y alemana", ha esgrimido anteriormente el club. Según entiende la entidad de Concha Espina, con este acuerdo CVC "se adueña de parte del patrimonio del Real Madrid" de forma ilegal.

"Se adueñan del Real Madrid"

CVC alcanzó un principio de acuerdo con Javier Tebas para prestarle a La Liga 2.700 millones a cambio de llevarse, de ahora en adelante, un 11% de los beneficios resultantes del grueso del negocio comercial y televisivo que el conjunto de los clubes consiga en materia de derechos deportivos, de imagen o de marketing.

Y ello, sin que, por ejemplo, el Madrid esté por la labor, ya que los estatutos de La Liga permiten que el referido acuerdo alcance a los clubes sin precisar de una votación con resultado unánime entre ellos. El plan contempla elevar el valor de La Liga hasta los 36.000 millones en 2032 e impulsar su salida a cotizar en la Bolsa.

Una empresa de CVC montó la Superliga de Florentino

Como informó este medio, el propio CVC controla la empresa que ha montado la red de la Superliga para Florentino, TMF, si bien desde fuentes cercanas al fondo han insistido a este periódico en que "no hay conflicto de intereses". Dos de las sociedades de la Superliga comparten incluso hoy sede con la propia TMF mientras el conjunto está ahora tutelado por nombres vinculados a un fondo acreedor del Real Madrid y el Barça, Providence, y la firma de inversión Key Capital del expresidente de Endesa, Borja Prado.

Fuentes cercanas a CVC se han limitado a "aclarar que TMF no es filial de CVC sino una empresa participada de las cerca de 100 que tiene CVC actualmente". Otras fuentes conocedoras explican que TMF ha prestado labores de gestión pero no de financiación a la Superliga, si bien una fuente en concreto destaca a CVC entre los tres-cuatro fondos más interesados en que el proyecto de Pérez siga adelante. "No hay conflicto de interés, TMF ofrece un servicio administrativo, no financiero", zanjan fuentes cercanas al fondo.

Paralelamente, fuentes cercanas a la patronal de los clubes inciden en que dista de ser la primera demanda contra ella del Madrid, ha habido unas 50, y que han ganado "las más importantes". En cuanto al rechazo de Real Madrid y Barça, desde CVC no han hecho hasta ahora comentarios más allá de remarcar que la alianza con Tebas sigue firme.