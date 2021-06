El Banco de España volverá a ‘echar un capote’ al Instituto de Crédito Oficial (ICO) con los préstamos garantizados por el Estado. El organismo que preside Pablo Hernández de Cos a los bancos que le entregue los informes internos sobre ICO que están realizando.

Se trata de unos documentos de trabajo que fueron recomendados por el propio Banco de España para así analizar si los préstamos garantizados por el Estado se habían comercializado de forma correcta. Desde la puesta en marcha de la medida, el supervisor ha estado trabajando mano a mano con el ICO para que el programa se desarrollara de la “mejor manera posible”.

Pero no está entre sus labores el análisis exhaustivo de los mismos , pues no tiene capacidad supervisora sobre estos créditos debido a que el marco de actuación no se realizó bajo la Ley de Orden y Disciplina.

En las últimas semanas, se ha puesto en tela de juicio la buena fe del sector después de que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) incoara un expediente sancionador a Banco Santander, Caixabank, Banco Sabadell y Bankia por presuntas prácticas irregulares en la comercialización de los mismo.

Lucha entre CNMC y AEB

Tras hacerse público dicho informe, comenzó una pequeña guerrilla pública entres supervisores y la banca por el daño reputacional que éste ha podido causar al sector. Durante esta semana se ha podido ver declaraciones veladas, como es el caso del presidente de la Asociación Española de Banca (AEB), José María Roldán, el cual ha afeado al supervisor que dirige Cani Fernández que haya hecho pública la apertura del expediente a Banco Santander, Banco Sabadell, Bankia y Caixabank .

"Me siento incómodo con que se haga público la apertura de un expediente sancionador... la pena de telediario por esto es irrecuperable", lamentó el representante de la banca, durante su intervención en los cursos organizados por la APIE en colaboración con BBVA.

A estas declaraciones ha respondido muy tajante Fernández al afirmar que cuando la CNMC incoa un expediente sancionador es porque "tiene base suficiente para investigar". La presidenta de este supervisor también recordó que se protege todas a las empresas con el disclamer adjuntado en su notificación donde aclara que el inicio no prejuzga su resultado.

La banca defiende que hay un máximo de 30 eventos denunciados y la presidenta de la CNMC ha respondido que aún no se puede saber cuántos casos hay porque no se ha elevado aún al consejo pero ha destacado que éstas son sólo las de las empresas que se "han atrevido a denunciar", dejando entrever que quizás hayan muchas más compañías que hayan decidido no hacerlo por temor a perder el crédito.