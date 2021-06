El presidente de la Asociación Española de Banca (AEB), José María Roldán, ha afeado a la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC) que haya hecho pública la apertura del expediente a Banco Santander, Banco Sabadell, Bankia y Caixabank por presuntas prácticas irregulares en la comercialización de los créditos avalados por el Estado.

"Me siento incómodo con que se haga público la apertura de un expediente sancionador... la pena de telediario por esto es irrecuperable", ha lamentado el representante de la banca, dura su intervención en los cursos organizados por la APIE en colaboración con BBVA.

"Cuando en el pasado me he enfrentado a este tipo de expedientes me he mostrado partidario de mantenerlos ocultos... entiendo que ahora existirá unos motivos para que no sea así", ha proseguido Roldán, que se ha mostrado claramente disgustado por la actuación del supervisor.

Por otro lado, el presidente de la AEB ha dicho, sobre las críticas del Gobierno por los altos sueldos del sector, que a la banca "siempre se le pide la excelencia".

"No tenemos sueldos mayores que el Ibex 35 y los sueldos son menores que los de la banca americana", ha recalcado Roldán, a la vez que ha agregado que los salarios siguen "una tendencia a la baja en un sector muy regulado".

"Si la cosas van mal pierdes el bonus y si pasan de mal a catastrófico tienes que devolver el de años anteriores", ha enfatizado Roldán, que ha puesto en duda que en cualquier otro sector se regule tanto el salario de los directivos como en el de la banca.

Roldán, sobre los ERE en la banca

Sobre los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) de la banca, Roldán se ha mostrado convencido de que Caixabank llegará a un acuerdo con los sindicatos, al igual que lo han hecho todas las organizaciones a las que representa. "Hemos tenido siempre capacidad para llegar a soluciones pactadas y tenemos un trackrecord muy bueno en ese sentido", ha agregado.

En este sentido, ha pedido que se llegue pronto a un acuerdo y siempre por la vía del dialogo. Este llamamiento se suma al de la ministra de Economía, Nadia Calviño, que este mismo lunes también pidió a la entidad que preside José Ignacio Goirigolzarri que aumente la voluntariedad del ERE y que llegue pronto a un acuerdo.