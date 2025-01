La Seguridad Social indemniza a un jubilado: más de 12.000 euros por vulnerar un "derecho fundamental"

Un jubilado padre de dos hijos gana la batalla contra el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y a la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS). El Juzgado de lo Social número 7 de Málaga le ha dado la razón tras siete años recibiendo una pensión por debajo de lo que realmente le correspondía. Así, los letrados ponen en valor la importancia de tener una buena orientación y asesoramiento, clave en muchas ocasiones para resultar vencedor en este tipo de litigios.

La sentencia, a la que ha tenido acceso EFE, incluye en su fallo una cantidad de 10.486 euros en atrasos por el complemento por maternidad y una indemnización de 1.800 euros por los daños ocasionados al verse obligado a litigar para obtener el reconocimiento de su derecho. La clave del caso reside en esos más de 10.000 euros: al ser padre de dos hijos, durante todos estos años el afectado ha debido recibir una revalorización del 5% en su pensión desde el 11 de septiembre de 2017.

Un derecho fundamental

Tras analizar el caso, el tribunal determinó que se había vulnerado un derecho fundamental, lo que generó perjuicios que debían ser compensados. Se trata del derecho de igualdad, recogido en el artículo 14 de la Constitución Española. Los profesionales consideran que el trato ha sido discriminatorio, mientras que el abogado de este pone el foco en la necesidad de proteger los derechos de los pensionistas, que en España ascienden a más de 9,2 millones.

Según el equipo legal, "la sentencia reafirma que los derechos fundamentales no pueden estar sujetos a la discrecionalidad administrativa" y que "el reconocimiento tardío de estos derechos no exime a las instituciones de reparar el daño causado". Así, los letrados han añadido que "casos como este demuestran la importancia de buscar asesoramiento especializado", ya que "muchas personas no son conscientes de los derechos que les corresponden y, con la orientación adecuada, pueden recuperar no solo cantidades económicas significativas, sino también una justa reparación por los perjuicios sufridos".