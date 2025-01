Qué es Nvidia y por qué está amenazada por una desconocida empresa china

Nvidia, la reconocida empresa estadounidense que domina el mercado de tarjetas gráficas y semiconductores, enfrenta una amenaza inesperada que podría alterar el equilibrio de poder en la industria tecnológica. Una empresa china emergente, cuyo nombre hasta hace poco era desconocido incluso para expertos del sector, está comenzando a llamar la atención de analistas y competidores por su rápido crecimiento y avances tecnológicos.



Fundada en 1993, Nvidia ha liderado el desarrollo de unidades de procesamiento gráfico (GPU), fundamentales para la creación de videojuegos, inteligencia artificial, procesamiento de datos y, más recientemente, tecnologías relacionadas con la conducción autónoma y el metaverso. Su éxito no solo radica en la calidad de sus productos, sino también en su capacidad para marcar tendencias en la industria. En 2023, por ejemplo, Nvidia alcanzó una valoración histórica, impulsada por la creciente demanda de chips diseñados para inteligencia artificial generativa.



Sin embargo, la estabilidad del gigante de Silicon Valley está siendo sacudida por un jugador emergente en China, un país que ha apostado fuertemente por la autosuficiencia tecnológica ante las tensiones geopolíticas con Estados Unidos. Aunque el nombre de la empresa rival aún no resuena tanto en Occidente, en el mercado asiático ha empezado a ganarse la confianza de grandes clientes, gracias a una combinación de precios competitivos y tecnologías innovadoras.



El impacto ha sido inmediato: Nvidia ha sufrido una caída histórica en su cotización. En la apertura de Wall Street de este lunes, las acciones de Nvidia se desplomaron hasta un 13,3%, borrando 420.000 millones de dólares de su valor de mercado. Este descenso ejemplifica cómo el avance del asistente chino está desafiando el dominio de los gigantes tecnológicos occidentales.

¿Qué hace tan especial a este competidor chino?

El asistente de inteligencia artificial generativa DeepSeek ha captado la atención del mundo tecnológico gracias a su rendimiento competitivo y su modelo innovador. A diferencia de sus principales competidores, la app utiliza chips de menor coste y trabaja con un modelo de código abierto que requiere menos datos, ofreciendo resultados comparables a las soluciones de alta gama. Este enfoque no solo amenaza la posición de empresas como Nvidia, sino que también cuestiona la sostenibilidad de los precios premium en el sector de los microprocesadores.



En palabras de expertos del mercado, el éxito de DeepSeek demuestra que el dominio de las grandes tecnológicas no es inquebrantable y que modelos más accesibles y eficientes pueden conquistar una porción significativa del mercado.



Otro factor clave es el apoyo estatal. El gobierno chino, en su ambición de convertirse en líder mundial en tecnología, ha destinado recursos millonarios a startups locales que puedan competir con gigantes como Nvidia, AMD e Intel. Esto ha permitido a esta empresa rival acelerar su investigación y desarrollo, además de garantizar su entrada en mercados estratégicos dentro de Asia.



En medio de este éxito arrollador, DeepSeek anunció este lunes que su plataforma ha sido víctima de un ciberataque, lo que ha obligado a la compañía a interrumpir temporalmente el registro de nuevos usuarios. Aunque no se han revelado detalles del ataque, la noticia añade un componente de incertidumbre al meteórico ascenso de la empresa china.



La interrupción coincide con una corrección significativa en los mercados bursátiles internacionales. En Europa, el índice Euro Stoxx Technology, que agrupa a los principales valores tecnológicos del continente, registró una caída del 6%. Empresas como ASML y ASM International experimentaron desplomes de hasta el 14%, mientras que otros actores clave como Infineon y STMicroelectronics también sufrieron retrocesos considerables.



En Asia, el impacto fue igualmente significativo, con caídas destacadas en la Bolsa de Tokio, donde Tokyo Electron perdió un 4,9% y Advantest un 8,6%.