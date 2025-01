Qué hay detrás de DeepSeek, la empresa china que amenaza a los gigantes de la IA

El panorama tecnológico mundial ha dado un giro inesperado con la irrupción de DeepSeek, una empresa china cuyo asistente de inteligencia artificial generativa está desafiando el dominio de gigantes como Nvidia y OpenAI. La compañía, que ha conseguido posicionar su aplicación como la más descargada en la tienda de iPhone en apenas dos semanas, ha denunciado este lunes un ciberataque que ha interrumpido el registro de nuevos usuarios.



El anuncio llega en un momento crítico: DeepSeek ha sacudido los mercados tecnológicos globales, provocando una caída masiva en la valoración de compañías vinculadas a la inteligencia artificial, encabezadas por Nvidia, que ha sufrido pérdidas cercanas a los 420.000 millones de dólares en su capitalización bursátil.

DeepSeek: una amenaza inesperada

DeepSeek ha captado la atención al ofrecer un asistente gratuito basado en un modelo de código abierto que, sorprendentemente, iguala o supera el rendimiento de sus competidores occidentales, como ChatGPT. Lo más llamativo es que usa chips de bajo coste y manejando una cantidad de datos significativamente menor. Esta estrategia ha puesto en entredicho la hegemonía de los fabricantes de microprocesadores de gama alta, que dictaban las reglas del mercado.



El impacto de DeepSeek no se limita a los usuarios. En el ámbito financiero, su éxito ha desencadenado una fuerte corrección en las cotizaciones de empresas tecnológicas en Europa, Japón y los futuros de Wall Street. Según datos de Europa Press, el índice Euro Stoxx Technology sufrió un retroceso del 6%, con desplomes de hasta el 14% en compañías clave como ASM International.



La caída más significativa ha sido la de Nvidia, el mayor fabricante mundial de microchips y símbolo del auge de la IA en 2024. Este lunes, las acciones de la compañía norteamericana cayeron hasta un 13,3% en la apertura de Wall Street, borrando en minutos más de 440.000 millones de dólares de su valor de mercado.



Las pérdidas no se limitaron a Estados Unidos. En Europa, empresas como ASML y BE Semiconductor registraron caídas del 11% y 10%, respectivamente. En Japón, el fabricante Tokyo Electron perdió un 4,9%, mientras que Advantest un 8,6%.



La tormenta financiera se vio agravada por la noticia de un ciberataque contra DeepSeek, anunciado horas después de la apertura de los mercados. Aunque la compañía no ha dado detalles sobre el alcance del ataque, este incidente ha obligado a suspender temporalmente el registro de nuevos usuarios, lo que añade incertidumbre sobre su capacidad para mantener el rápido crecimiento.



La popularidad de DeepSeek ha planteado preguntas incómodas para los gigantes de la tecnología occidental. ¿Puede un modelo de bajo coste y código abierto cambiar las reglas del juego? Y, más importante aún, ¿cómo responderán empresas como OpenAI, Nvidia y Meta a la amenaza que representa DeepSeek?