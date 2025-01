Hacienda se plantea no rebajar el IRPF del SMI en 2025 y llevarse casi la mitad de la subida

El Ministerio de Hacienda no descarta que la subida del SMI de 2025 no se acompañe de una rebaja del IRPF para los beneficiados que evite que buena parte se quede en las arcas públicas. Esta posición, que ha avanzado El País, se hace pública cuando todavía no ha empezado la negociación de la subida del Salario Mínimo entre el Gobierno y los agentes sociales, por lo que fuentes de Hacienda advierten de que no hay una decisión tomada.

Desde el Ministerio no explican si este anuncio se debe al ritmo de subidas constante -desde 2018, el SMI se ha incrementado un 52%- o incluso al encaje de bolillos que estas rebajas suponen por los problemas que arrastra la estructura del impuesto en las horquillas de las rentas bajas por la reducción por rendimientos del trabajo. Sólo trasladan que cuando haya una propuesta se valorará. No hay que obviar el peso que pueda tener en la decisión final que María Jesús Montero acaba de presentar su candidatura a la Secretaría General del PSOE en Andalucía para ser la baronesa andaluza.

Una vez que el SMI se empezó a situar por encima del umbral mínimo de tributación las subidas del SMI se han empezado a acompañar de rebajas del IRPF para que no lleguen a gravarse hasta un 43% si se sigue el Reglamento de retenciones.

La última rebaja se instrumentó mediante una reforma del artículo 20 de la Ley del IRPF, a través del Real Decreto-ley 4/2024 de 26 de junio, que incrementó la cuantía de la reducción variable por obtención de rendimientos del trabajo para las rentas más bajas. Además, la fórmula de cálculo se modificó. Esto supuso que el umbral de tributación pasase en la práctica a los 15.876 euros, equiparándolo con el mínimo de retención (para contribuyentes con un solo pagador y sin cargas familiares).

Subida de hasta un 4,4%

No obstante, a partir de aquí la tributación es superior a la retención que soporta el trabajador o el perceptor de una prestación. Esto supone que si el trabajador, o el parado, tienen que presentar declaración por el IRPF, entonces les saldrá a pagar, por lo que, en la práctica esta obligación de declarar se traduce en una subida de impuestos. Desde el pasado 1 de noviembre los parados están obligados a presentar declaración.

El Comité de expertos que asesora al MInisterio de Trabajo para la subida del SMI ha recomendado un alza en 2025 de un 3,4% o un 4,4%, lo que supondría un aumento máximo de 50 euros mensuales, hasta 1.172,5 y 1.184 euros mensuales por catorce pagas, respectivamente

El SMI se sitúa ahora en 1.134 euros al mes por 14 pagas, y el incremento de este año se aplicará de forma retroactiva desde enero una vez que se negocie o al menos comunique a los agentes sociales. Su subida es prerrogativa del Gobierno.