Los herederos de Mango rearmaron el holding familiar cinco días después de la muerte de Isak Andic

Los hijos de Isak Andic, el fundador de Mango, ya han recompuesto la estructura del grupo familiar, Punta Na Holding, tras la muerte del empresario en un accidente en la montaña de Montserrat (Barcelona) el pasado 14 de diciembre. Su hijo, Jonathan Andic, pasará a ser el presidente y sus hermanas también ocuparán puestos de responsabilidad. La repentina muerte ha obligado a la familia a actuar rápido y en tan solo cinco días ya tenían preparada la nueva estructura del 'holding' empresarial familiar.

Según consta en la información del Registro Mercantil, a la que ha tenido acceso este periódico, tan solo unos días después del accidente, el 19 de diciembre de 2024, se ejecutaron los nombramientos de la nueva directiva de Punta Na Holding, grupo bajo el que se aglutina tanto el negocio inmobiliario, Punta Na SA, como Mango. Según argumentan fuentes de la compañía, esta premura forma parte del proceso habitual tras el fallecimiento del presidente en las sociedades que son unipersonales.

No fue hasta casi un mes después que se realizó la inscripción en el Registro Mercantil, el 13 de enero. Y hasta este viernes 17 no se ha publicado la información sobre los nuevos nombramientos en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME). Según ha señalado el diario Cinco Días, "estos cambios no son el resultado del reparto de la herencia del empresario, que todavía se desconoce".

La fecha de los nombramientos coincide casualmente con dos movimientos empresariales clave para la familia. Por un lado, la creación por parte de Judith de su propia firma, Pitaya Capital, con 100.000 euros de capital social. Por otro lado, también coincide con la ampliación de otros 100.000 euros de capital que ha realizado Jonathan Andic en su patrimonial, Black Indigo, que posee desde el año 2015. Cabe destacar que tres días antes del suceso, la hermana menor, Sarah, había creado su propia sociedad, Kiwi Capital, por otros 100.000 euros. Según el citado diario, estas "creaciones estaban previstas antes del accidente y tampoco guardan relación con la herencia".

Otra de las informaciones que se desprenden de la documentación depositada en el Registro Mercantil es que los tres hermanos mantendrán sus cargos dentro del 'holding' empresarial hasta diciembre de 2030, por lo que solo han firmado un puesto para seis años.

Nueva estructura en el 'holding' empresarial

Los días siguientes a la muerte de Isak Andic fueron de muchos cambios dentro del grupo familiar. La cabecera de la empresa es Punta Na Holding, que controla el 100% Punta Na SA (el negocio inmobiliario de la familia) y el 95% de Mango a través de Mango MNG Holding.

Durante toda su vida, Isak era el socio y administrador único de Punta Na Holding, pero tras su repentina muerte, la familia ha tenido que mover ficha para reestructurar el grupo. Así el primogénito se convertirá en presidente de la compañía; la segunda de la familia, Judith, ha sido designada como vocal y apoderada; y la pequeña, Sarah, constará como secretaria.

Por otro lado, en Punta Na SA también se han producido cambios. Hasta ahora, los tres hijos del empresario ya constaban como consejeros, después de que su padre decidiera hace tres años dar forma por primera vez a un consejo de administración. Ahora, Sarah pasará a ser la presidenta del grupo, Judith quedará como vocal y Jonathan como secretario.

Por último, Toni Ruiz, hasta ahora consejero delegado y vicepresidente de Mango y propietario del 5% de las acciones de Punto Fa, la empresa que aglutina el negocio de Mango, asumirá las funciones de la presidencia del grupo de manera temporal hasta que el consejo, a la espera de la lectura del testamento, decida al respecto.