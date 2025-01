Adeslas y Asisa dejan en el aire su participación en Muface pese a las mejoras del concierto

Nuevo giro en la crisis por la continuidad de Muface. Este sábado, el Gobierno anunció que ampliaba el plazo de las aseguradoras para dar una respuesta a la segunda propuesta de concierto y una mejora en las condiciones de la licitación. Adeslas y Asisa han agradecido el gesto del ministro para la Transformación Digital y la Función Pública. Pero, por mucho que haya presumido el Gobierno, la situación no está ni de lejos solventada. De hecho, las dos aseguradoras que podrían estar planteándose aceptar ir al concierto todavía tienen muchas dudas y siguen dejando en el aire su participación en Muface pese a las mejoras del concierto.

El Gobierno vendió la ampliación del plazo y la mejora de las condiciones como un aspecto positivo, dando a entender que ya estaba todo hecho. Ejemplo de ello son las palabras del propio ministro, Óscar López, el viernes pasado, en las que dio las primeras señales de que algo había cambiado y que había esperanzas para creer en Muface. "Yo soy optimista. Estamos trabajando intensamente y soy optimista. Estamos hablando, estamos dándole vueltas, estamos buscando una solución (...) Estamos viendo y explorando fórmulas. No quiero adelantar más pero soy optimista", afirmó entonces López en declaraciones a Onda Cero, una sensación que también transmitieron fuentes del organismo a preguntas de Vozpópuli. "Hay fórmulas (...) Estamos trabajando sin descanso y estoy casi convencido de que vamos a conseguir un acuerdo", insistió el ministro, en un avance de lo que finalmente sucedió el sábado.

Pero ese optimismo no es el que transmiten desde las aseguradoras. Al contrario; se mantienen en su posición de cautela y están lejos de tomar una decisión concreta. Su posición es clara: habrá que esperar a ver qué pasa. Fuentes de Adeslas, una de las piezas claves en toda esta crisis, trasladan que por ahora no tienen ninguna decisión definida; su papel se limita a esperar a que los papeles estén sobre la mesa. "Se han suspendido los plazos del concurso y estamos a la espera de los próximos pasos de la Administración", señalan fuentes de la aseguradora.

Una sensación muy similar trasladan desde Asisa, la única de las tres aseguradoras que hasta ahora daban servicio en Muface que todavía no había tomado una decisión. La empresa se mantiene a la espera de que se concreten los cambios antes de tomar una decisión; hasta que no estén claras las mejoras, prefieren no pronunciarse. "Por el momento, vamos a esperar a la publicación de los nuevos pliegos para ver las modificaciones que introduce la Administración, analizarlas y tomar una decisión", han señalado a preguntas de Vozpópuli.

Adeslas cambia de actitud

Pese a que todavía mantengan su participación en el aire, en los últimos días ha habido un cambio de actitud en Adeslas. Como ya adelantamos en este periódico, el Gobierno estuvo toda la semana pasada presionando a Adeslas para que aceptara ir a licitación, y así mantener el apoyo de los funcionarios. La compañía estimó entonces que si los avances "se consolidan en una propuesta adecuada por parte de la Administración", la compañía vería con buenos ojos volver a la mutualidad, reconsiderando "la posición actual" para dar "los pasos necesarios para dar continuidad de forma favorable a su presencia en Muface".

Así, con el tiempo pisándoles los talones, el Gobierno ha tratado de convencer a las aseguradoras en el último momento, especialmente a Adeslas, la más importante dentro del esquema Muface y una de las que por ahora había dicho que 'no' a la propuesta del Ministerio de Transformación Digital y Función Pública.

Una de las cartas que ha jugado el Gobierno para convencer a Adeslas ha sido una cláusula 'in extremis' recogida en el propio pliego de condiciones, a la que Muface se estaba agarrando para tratar de salvar la atención sanitaria de los funcionarios, como ya contamos en este periódico. En el capítulo 8 del documento se exponen las condiciones de la duración, el régimen económico y el precio del concierto. Y en su último punto se contemplan las posibilidades existentes de que se modifique el concierto. Una de ellas es que el Gobierno devuelva a las aseguradoras el dinero perdido durante los años de concierto si se cumplen una serie de condiciones.

Aunque la duda todavía está arraigada en el seno de la aseguradora, las conversaciones entre el Gobierno y Adeslas han surtido efecto y ésta ha abandonado su posición de rechazo radical a volver a la mutualidad.

Los funcionarios tampoco confían

Los funcionarios también tienen recelo de lo que pueda ocurrir, pese a las buenas palabras del Gobierno. Consideran que "aún no hay nada cierto" y, por tanto, mantienen sus amenazas. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) sigue teniendo sobre la mesa una jornada de huelga para protestar por la situación de Muface.

"Seguimos teniendo encima de la mesa la convocatoria de una jornada de huelga que afectaría a todos aquellos ámbitos donde hay funcionarios que están adscritos al concierto sanitario de Muface. Es decir, todos los trabajadores docentes, funcionarios de los ministerios y funcionarios de correos. No descartamos en estos momentos ninguna medida de presión, porque lo que está claro es que a estas alturas todavía no hay nada cierto y no vamos a dejar de ejercer esa presión", ha asegurado el presidente de CSIF, Miguel Borra, este domingo en una entrevista en RTVE.

"El Gobierno modificará la licitación de Muface tras las presiones de CSIF, pero por ahora no es suficiente al no existir certezas ni condiciones económicas palpables", han concluido desde el sindicato. Este martes, el Consejo Sindical de CSIF adoptará una decisión definitiva.