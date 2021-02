La pandemia golpea a las grandes cadenas: el dueño de Tony Roma's aprueba un ERE para 125 personas

Beer & Food, propietario de marcas de restauración como Tommy Mel's, Tony Roma's, Carl's Jr., La Chelinda o Gambrinus, ha aprobado un expediente de regulación de empleo (ERE) que afectará a 125 empleados del grupo, sobre todo de los restaurantes, pero también de oficinas. En concreto, la cadena inició el procedimiento de despido colectivo a comienzos de enero y firmó el acuerdo final el pasado viernes, según ha podido confirmar Vozpópuli.

Así, Beer & Food firmó con el sindicato mayoritario en el grupo, Fetico, el acuerdo del ERE por causas económicas, técnicas y organizativas. Según lo acordado, los despidos para el personal de las tiendas se realizarán este mismo mes de febrero, mientras que los despidos de servicios centrales tendrán lugar desde este mes hasta abril.

Según apuntan fuentes conocedoras del acuerdo, el plan del grupo era echar el cierre a 16 restaurantes e incluir en el ERE a 171 personas; finalmente, serán 12 restaurantes los que bajarán la persiana (dos Tommy Mel's, cuatro Tony Roma's, tres Gambrinus y cuatro La Chelinda) y el despido afectará a 125 trabajadores.

Así, el acuerdo recoge una indemnización de 33 días por año trabajado con tope 16 meses, limitada como máximo a 18.000 euros.Un extremo en el que no han estado de acuerdo otros sindicatos como CCOO, que no firmaron su conformidad, pero que no ha trascendido puesto que Fetico tiene la mayoría representativa en el grupo. El pago de la indemnización para los despidos queda aplazado en tres pagos hasta junio para las cantidades superiores a 2.000 euros.

El pasado marzo, Beer & Food presentó un ERTE para 503 empleados en España, tras haber cerrado sus restaurantes después de decretarse el estado de alarma para frenar la expansión del coronavirus.

Primera gran afectada

Beer & Food se convierte así en la primera gran cadena de restauración que pone en marcha un ERE con motivo de la crisis del coronavirus. De hecho, aunque en el sector suenan nombres de grupos que ya tienen los despidos entre sus planes, las fuentes consultadas dan por hecho que la mayoría esperará a que concluyan los ERTE -ampliados hasta mayo- para poner en marcha procedimientos de este tipo.

Del mismo modo, estas fuentes apuntan a que al fin de los ERTE se sumará el inicio de la devolución de los créditos ICO, que en el sector de la hostelería recayó sobre todo sobre grandes cadenas, por lo que la situación "será complicada para ellos", apuntan.

Con todo, la situación en el sector no es halagüeña. Según los datos facilitados por la patronal Hostelería de España, la hostelería española concluyó 2020 con unas pérdidas de 70.000 millones de euros en la facturación, alrededor del 50% de sus ventas, y con el cierre definitivo de 85.000 bares y restaurantes por el impacto de la crisis sanitaria.

Según las estimaciones de la patronal, actualmente hay 360.000 trabajadores se encuentran en situación de ERTE, mientras que calculan que se han perdido ya 300.000 empleos de manera completa.