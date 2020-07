Los hosteleros piden reunirse con Sanidad ante el miedo a nuevos rebrotes

Los hosteleros están preocupados por los nuevos rebrotes, una vez que el registrado el de Lérida que les ha hecho "volver a fase 0". Una preocupación nacida de la "falta de información y protocolos" a la que se están enfrentando, según denuncia la patronal Hostelería de España.

"Es un paso atrás que nos preocupa, y necesitamos tener la máxima coordinación. Son situaciones de mucha incertidumbre en las que necesitamos información certera, y eso ha fallado en Lleida", denuncia Emilio Gallego, secretario general de la patronal, en conversación con Vozpópuli. En esta línea, la patronal ha solicitado ya al Gobierno una reunión "urgente" con Sanidad . "No se ha sentado con nadie, es un momento adecuado para disponer de protocolos homogéneos, que nos digan cómo debe actuarse ante los rebrotes. No hay pautas claras y no hay normas", insiste Gallego.

Este lunes, de hecho, Sanidad ha presentado su Plan de Respuesta Temprana en un escenario de control de la pandemia por covid-19. En él, el ministerio que dirige Salvador Illa contempla el riesgo de rebrotes en los locales de hostelería junto a otros entornos como actividades y eventos religiosos, culturales o deportivos: "Se ha observado un aumento del riesgo de transmisión del SARS-CoV-2 en aquellos establecimientos o eventos con una elevada concentración de personas, en espacios cerrados y mal ventilados, donde se da un contacto estrecho entre quienes asisten ante la introducción de personas infectadas".

En este punto, Sanidad señala actuaciones ante la detección de un caso o ante la detección de un brote, que incluyen adoptar medidas para "reducir el contacto" entre personas, en el primer caso, y la reducción del aforo o cierre del establecimiento, en el segundo. Los hosteleros, no obstante, denuncian no conocer cómo actuar, cómo se funciona en el caso de llegar a cerrar de nuevo -la vuelta o no de los ERTE- ni cómo asumiría la empresa el coste.

Desplome del consumo

Con todo, la hostelería no consigue coger aire tras meses de facturación cero, por el "efecto champán" que registraron en las primeras aperturas. Así, fuentes del sector señalan a que, aunque al comienzo de la 'desescalada' las terrazas se llenaron, no se mantiene un nivel alto de consumo, por lo que "a muchos no les compensa abrir". Según estas mismas fuentes, de momento solo han abierto sus puertas cerca de un 75% de los locales de hostelería.

"La situación no va bien, independientemente del lugar donde hablemos. Ha habido un desplome del consumo", asegura Gallego, que indica que las empresas hosteleras están pasando "grandes dificultades". "Muchas empresas están abriendo a pérdidas. Están drenando su capacidad de supervivencia", apunta el secretario general de la patronal de los hosteleros.

En esta línea, Gallego explica que, aunque las terrazas tienen un funcionamiento "más o menos normal, los interiores no la tienen". Misma opinión comparten desde Hostelería Madrid, que señala que, en cuanto al consumo en el interior del local, los empresarios aseguran que el consumo está siendo "regular” o “malo” para el 74% de los empresarios.

Así las cosas, los hosteleros insisten en que las indicaciones del Gobierno serán claves para limitar la "sensación de incertidumbre": "Es un momento adecuado para que los protocolos sean homogéneos", asegura la patronal.