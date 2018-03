El Corte Inglés da libertad a las mujeres que quieran participar en la huelga feminista del 8-M

Se acerca la huelga feminista del 8 de marzo con motivo del Día de la Mujer Trabajadora, primera ocasión en la que diversas organizaciones han convocado, además de las tradicionales reivindicaciones, una huelga de 24 horas. El foco está puesto en algunos de los principales actores del gran comercio, compañías como El Corte Inglés o Inditex que cuentan con una plantilla muy feminizada, con dos tercios en el caso de los grandes almacenes. En el caso de Inditex más aún: un 75% de féminas en 2016 según Statista.

Fuentes sindicales del grupo Inditex se muestran convencidas de que la compañía no pondrá ningún problema a la propuesta de parar dos horas (en turnos de mañana, tarde y noche) por la que se han inclinado Comisiones Obreras y UGT. Por su parte, sindicatos de El Corte Inglés aseguran que la compañía ha dado total libertad a las trabajadoras que quieran secundar la huelga para hacerlo. Desde la compañía se asegura que la postura de la empresa respecto a los paros viene siendo la misma y que en este aspecto no hay novedades. Incluso en la huelga calificada como política del pasado 3 de octubre en Cataluña, que no estaba secundada por la autoridad laboral, se dio libertad a los trabajadores para secundarla si querían.

Inditex, por su parte, no ha respondido a los requerimientos de información respecto a la huelga del 8 de marzo que le ha hecho este diario.

En realidad, recuerdan fuentes sindicales de ambas gigantes, la empresa no tiene la capacidad legal de no aceptar una huelga autorizada por la administración. Pero desde los sindicatos de ECI reconocen que años atrás, "las presiones y meter a la gente en los despachos" estaban a la orden del día y aumentaban presión. Sin embargo, las cosas han cambiado.

Un plan que está teniendo resultados

Al cierre del ejercicio 2016 de El Corte Inglés (su ejercicio fiscal finaliza en febrero) la plantilla del grupo de distribución estaba compuesta por un total de 91.690 personas, distribuidas entre todas las empresas del Grupo. El número medio de empleados, calculados a jornada completa, se situó en 80.640 personas, teniendo el 88% de los empleados contrato fijo. Según la memoria y cuentas de ese último ejercicio, el 64% de los empleados de El Corte Inglés son mujeres y el 36% hombres, lo que convierte posiblemente al grupo presidido por Dimas Gimeno en la compañía española que más mujeres emplea.

Durante el ejercicio 2016 El Corte Inglés puso en marcha un proyecto para formar a todo el personal en igualdad de oportunidades y diversidad, y 45.700 personas recibieron formación online en esta materia y 5.500 lo hicieron de modo presencial.

En enero de 2017 el grupo de distribución actualizó el Protocolo de Situaciones de Acoso aplicable. El nuevo protocolo entró en vigor el 1 de marzo del pasado año, y este facilita el inicio del procedimiento, facultando a cualquier persona que haya presenciado una situación de acoso a solicitar la intervención de la Comisión Instructora para el Tratamiento de las Situaciones de Acoso (CITSA). En su última memoria de actividades, la compañía indica que está trabajando "en el desarrollo de un curso de formación en prevención y tratamiento del acoso".