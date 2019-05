Los autónomos quedan exentos del control horario

El Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social ha publicado este lunes una guía práctica para que las empresas sepan cómo deben llevar a cabo el control horario que desde este lunes es obligatorio en todo el territorio nacional y han informado de que los trabajadores autónomos quedan exentos de esta obligación, algo que se desconocía hasta este lunes.

"Respecto de aquellas otras relaciones o prestaciones de trabajo excluidas del ámbito de aplicación del Estatuto de los Trabajadores, como socios trabajadores de cooperativas, trabajadores autónomos, etc, no se aplicará el artículo 34.9 ET y, por tanto, no existirá obligación de registro horario", señala el Ministerio en su documento de diez páginas, que se ha publicado en su página web horas después de que la norma entrara en vigor.

Sin embargo, si los autónomos tienen empleados asalariados sí deberán registrar los horarios de sus trabajadores, ha confirmado el Ministerio.

El presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, se había quejado esta misma mañana de que el real decreto-ley en el que se aprobó el registro horario y que entraba en vigor este lunes es "una chapuza" que supone volver "al siglo pasado", según ha recogido Europa Press.

Vozpópuli ya había adelantado el jueves pasado que el Ministerio estaba trabajando contra reloj para publicar una guía de orientación ante la incertidumbre que existe sobre todo en las pequeñas empresas.

El registro horario sólo será obligatorio para las empresas reguladas por el artículo 1 del Estatuto de los Trabajadores y afectará a todos sus empleados, incluidos los trabajadores "móviles", comerciales, temporales, trabajadores a distancia, etcétera.

Afecta al teletrabajo

Están también obligadas a llevar un control de las horas trabajadas las personas que se acojan al modelo de teletrabajo. El Ministerio recuerda que existen "fórmulas asequibles" que aseguran el registro de jornada diaria, como registros telemáticos o similares, aunque también sería válido que el empleado lo apunte en un papel si el empresario está de acuerdo.

"Si el empresario da por buena la firma por el trabajador de hojas o instrumentos similares de autogestión del tiempo de trabajo del teletrabajador o trabajador a distancia, tales serán instrumentos válidos para dar cumplimiento a la obligación legal", apunta.

También tendrán que registrar su jornada los trabajadores desplazados fuera de su centro habitual de trabajo -con o sin pernocta-.

Recomiendan registrar todos los descansos

Aunque el real decreto-ley sólo estipula que las empresas deberán llevar a cabo un control del "horario concreto de inicio y finalización de la jornada de trabajo de cada empleado", el Ministerio considera "conveniente" que se registren las pausas diarias -tanto las obligatorias por ley como las que están "convencionamiente previstas" o sean "voluntarias"-, para que la Inspección no interprete que todo el tiempo que transcurre entre el comienzo y el fin de la jornada es de trabajo efectivo.

No creen que sea necesario llevar registro de esas pausas cuando se trate de paradas a mitad de la jornada que estén predeterminadas por adelantado (por ejemplo, cuando el empleado tenga horario partido). "En caso contrario, es recomendable que el modelo de registro aplicable contenga parámetros medibles que otorguen valor diario, en su caso, a esas otras pausas".

El papel es válido si no se modifica a posteriori

En cuanto a los medios para registrarlo, Trabajo acepta "cualquier sistema o medio, en soporte papel o telemático, apto para cumplir el objetivo legal, esto es, proporcionar información fiable, inmodificable y no manipulable a posteriori, ya sea por el empresario o por el propio trabajador", con lo que debe aparecer en un instrumento digital o escrito que garantice la "trazabilidad y rastreo fidedigno e invariable".