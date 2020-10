BBVA Research baja al 5% la previsión de crecimiento de 2021 por los rebrotes

El equipo de análisis de BBVA ha revisado a la baja dos puntos su previsión de crecimiento para la economía española en el año 2021, para la que prevé una subida del 5% debido a la mayor debilidad con la que cerraremos este ejercicio por culpa de los rebrotes y las restricciones.

"Estamos detectando una moderación de las señales de actividad en el cuarto trimestre que va a generar un proceso de entrada en 2021 más débil de lo que teníamos contemplado anteriormente. Esto nos ha llevado a rebajar las previsiones de 2021: antes teníamos una previsión de crecimiento del 7% y ahora la bajaríamos hacia el entorno del 5%, a lo que tendríamos que añadir los impactos asociados al estímulo económico del Next Generation EU", ha explicado Jorge Sicilia, economista jefe del grupo y director de BBVA Research.

Los fondos procedentes de la Unión Europea a los que se refiere Sicilia podrían llevar al PIB de 2021 a un crecimiento del 6%, en el mejor de los escenarios.

Para 2020, los expertos de BBVA prevén una caída del PIB del 11,5%, una estimación que está muy alineada con la que ha recogido el Gobierno en su plan presupuestario, del 11,2%. La mayor diferencia con el Ejecutivo está en el pronóstico para 2021, que BBVA achaca a que ellos conocen en tiempo real la caída del consumo que se está produciendo (por el gasto en tarjeta) y a que no saben con detalle los planes para el próximo ejercicio.

De cara al cierre del año se estima una desaceleración considerable"

Para hacer estas previsiones, BBVA Research ha partido de la premisa de que en el primer trimestre de 2021 ya se estarán distribuyendo las primeras dosis de la vacuna contra la covid-19 al menos en los países desarrollados.

La segunda ola hunde las exportaciones, el gasto y la inversión

Rafael Doménech, responsable de análisis económico de BBVA Research, ha explicado que la bajada de previsión del PIB para 2021 se debe a que "vamos a partir de un nivel inferior de PIB en 2020, tenemos un deterioro de la situación sanitaria en el conjunto de la UE y esto va a afectar al crecimiento de nuestras exportaciones".

"En concreto, consideramos que las exportaciones podrían crecer hasta 2,2 puntos porcentuales menos en 2021 de lo que podrían haber crecido sin esta segunda ola", ha apuntado.

La segunda razón es que por consecuencia de la segunda ola ha habido una desaceleración del gasto, que se observa analizando el gasto con tarjeta, y que la inversión privada se ha hundido.

Doménech ha argumentado como cuarta razón que el impulso de la política monetaria se ha debilitado: mientras las operaciones de crédito crecían con fuerza en abril y mayo, ahora han caído un 40%. El experto ha explicado que hay una "correlación muy clara" entre las nuevas operaciones de crédito y la evolución de la economía, de ahí que presten atención a esta variable.

De hecho, los analistas no descartan que incluso pueda producirse una caída del PIB de nuevo en el cuarto trimestre. "Sí sabemos con indicadores adelantados, en términos de mentas minoristas, que ha habido una desaceleración en septiembre que se está trasladando a los indicadores mensuales de más actividad y estamos viendo una situación más débil pero sin apuntar a nada que nos haga pensar en crecimiento negativo. Pero no se puede descartar nada. ¿Entra dentro de lo posible? Diría que sí, pero no dentro de lo probable".

Piden que no se suban impuestos

Los economistas de BBVA estiman que el multiplicador fiscal de los fondos procedentes de la UE rondará el 0,7 (por cada euro invertido el impacto en PIB será equivalente a esa cantidad), aunque han advertido de que es un indicador esbozado ex ante y sin ningún conocimiento de los proyectos, y por lo tanto provisional. Lo ideal, han apuntado, sería conseguir un multiplicador por encima de 1.

Han señalado que de cara a la consolidación fiscal (la necesaria reducción de déficit y deuda públicos), su recomendación es que no se suban impuestos ni se reduzca tampoco el gasto público, sino que se logre sobre la "base de reformas estructurales en línea con las recomendaciones de la UE, que reduzcan la tasa de desempleo y aumenten la productividad y crezcan las bases fiscales".