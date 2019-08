Bankinter afirma que Euskatel prepara la entrada de Virgin en España

Euskaltel, operador vasco con presencia comercial en Galicia, Euskadi, Asturias y Navarra, acaba de lanzar la tarifa más económica en precio hasta la fecha, con fibra (500Mbps) y móvil con llamadas ilimitadas y 20GB de datos por 20 euros al mes durante seis meses (luego 65 euros).

Se trata de un peldaño más hacia su objetivo principal: expandirse al resto del territorio nacional. Todo apunta a que lo hará a través de Virgin (Virgin Mobile), con la que Zegona, la compañía británica con mayor porcentaje accionarial en Euskaltel, mantiene una buena y larga relación.

"Creemos que Euskaltel lanzará la marca Virgin en nuestro España. La última oferta comercial de Euskaltel es un globo sonda para ver cómo está el mercado, para comprobar cuántos clientes se logran captar con la promoción y a qué operadores les roban esos clientes. Es una prueba para ver cómo poner en marcha Virgin", explica Javier Hombría, analista especializado en el sector de telecomunicaciones de Bankinter.

Mediapro ofrece todo el fútbol a través de Mitele Plus, pero Bankinter no ve a la compañía audiovisual como una amenaza para Movistar, Orange y Jazztel, únicos operadores con los derechos

En un sector tan maduro como el de las telecomunicaciones "la única forma de crecer en cuota de mercado es ser atrevido en el precio del producto. No se me ocurre ninguna otra fórmula para que un operador consiga ganar clientes tal y como están hoy las cosas. O bajas precios o adiós muy buenas. Euskaltel llega con retraso a un mercado en el que los clientes que dejaron Vodafone cuando este operador decidió no ofrecer el fútbol han ido a parar a MásMóvil y Orange. Esta demora es la que puede estar detrás del cambio de directiva", asegura Hombría.

Se refiere al nombramiento de José Miguel García, ex directivo de Jazztel que impulsó la low cost propiedad de Orange, como nuevo CEO de Euskaltel el pasado mes de junio. La noticia se produjo semanas después de que Zegona incrementase su paquete accionarial en el operador vasco.

Un movimiento que no ha gustado al PNV (Partido Nacionalista Vasco), que ve cómo una compañía de bandera vasca pasa a manos británicas -Zegona- y prepara su expansión más allá de Euskadi y sus tradicionales zonas de influencia en el norte del país.

A por MásMóvil

La última tarifa de Euskaltel pone la mirilla directamente en MásMóvil. La compañía que dirige el austriaco Meinrad Spenger lleva tres años sin perder un sólo cliente en portabilidades -supera ya los 8 millones de líneas- pero podría encontrar la horma de su zapato en la teleco vasca.

"Cualquier movimiento en el mercado puede interrumpir el crecimiento de MásMóvil. La oferta de Euskaltel competirá directamente con esta compañía. Ambos operadores carecen de fútbol y están enfocadas en el bajo coste", explica Hombría.

Mitele Plus

En cuanto al papel que puede jugar la oferta de Mediapro de cara a robarle clientes a Movistar, Orange y Jazztel -es la única compañía más allá de estos dos operadores con los derechos del fútbol-, desde Bankinter no ven amenaza alguna.

"Un cliente con una tarifa combinada con Movistar u Orange no va a cambiar fácilmente todos los servicios contratados, incluyendo la fibra y el móvil, para marcharse con otro operador de tipo OMV y contratar aparte Mitele Plus, como lo haría con Netflix o algún servicio de este tipo. La mala valoración que muchos usuarios están haciendo de Mitele, la app de Mediaset, no ayuda tampoco mucho", concluye Hombría.