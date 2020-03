Los hospitales buscan también personal no sanitario para combatir el coronavirus

"A raíz de la situación sanitaria que plantea el coronavirus, te contactamos para conocer tu disponibilidad para trabajar en el sector salud". Son las primeras palabras de un correo electrónico enviado por la empresa de trabajo temporalRanstad a miles de usuarios que tienen habilitada la opción de recibir ofertas de la multinacional de Países Bajos. El incremento de nuevos casos que se espera para los próximos días se encuentra detrás de esta nueva oferta laboral.

La novedad está en que los perfiles que se buscan no son necesariamente titulados en el ámbito de la salud, tal y como ha podido confirmar este medio a través de trabajadores de la empresa de trabajo temporal. Sin embargo, fuentes oficiales de Ranstad han declinado hacer declaraciones al respecto. El riesgo al contagio por los profesionales de los hospitales está detrás de este escenario.

"Se van a necesitar perfiles tanto sanitarios como no sanitarios, porque somos conscientes de que va a haber mucho personal que se va a contagiar y son puestos que hay que reemplazar si el hospital quiere seguir atendiendo a los ciudadanos. No se trata sólo de médicos o enfermeras. También hablamos de celadores y del personal que no se dedica directamente a atender a los enfermos", explica un trabajador del Hospital Clínico San Carlos, en Madrid.

El incremento en los contagios por parte de los profesionales de los hospitales está detrás de la oferta

Las mismas fuentes consultadas explican que la oferta es de ámbito nacional. Se orienta a centros de diferentes lugares de España que se encuentran con una carga de trabajo mucho mayor de lo normal debido al incremento de los contagios por coronavirus.

Incorporación inmediata

En el formulario se pregunta a los interesados si cuentan con disponibilidad inmediata, lo que habla por sí mismo de la situación de necesidad de este tipo de perfiles, que serán empleados en tareas no sanitarias en los hospitales, como limpieza, traslado de material mobiliario y aparatos médicos o de llevar documentación de un lugar a otro.

Además, se consulta sobre las perspectivas salariales que manejan. "¿Cuáles son tus expectativas salariales brutas al mes? (Por ejemplo, 1.700€ brutos/mes)", refleja el correo electrónico que la compañía de trabajo temporal ha distribuido.