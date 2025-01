Desvelan todos los detalles de la serie de Isabel Pantoja y su documental por el que ganará millones de euros

El periodista Antonio Rossi ha desvelado todos los detalles de la serie que se hará sobre la vida de Isabel Pantoja, contada por ella misma. “Será una serie de ficción sobre su vida”, ha señalado el colaborador del programa ‘Vamos a ver’. “No se va a omitir ningún capítulo destacado en los casi 10 episodios que van a componer la serie [...] No va a oculta, no va a obviar y sobre todo tiene muchas ganas de hablar de la cárcel y de lo que le llevó a prisión”.

También ha explicado que Pantoja también prepara un documental que estará narrado por la tonadillera. “El documental, en semanas podremos ver que se ha cerrado. Ha llegado a un acuerdo, va a hablar de todo y de todos. Quiere abordar la cárcel con profundidad sin ningún tipo de problemas y todo lo que ha pasado por su vida desde que nació hasta el día de hoy”.

Desvelan los detalles de la serie de Isabel Pantoja y su documental

La serie de Isabel Pantoja y el documental le cambiarán la vida a la tonadillera ya que percibirá una elevada cantidad de dinero que le permitirá acabar con los problemas económicos que arrastra desde hace tiempo. “Dijimos que se venía a Madrid, que vendía la finca, la gente no se lo creía... A las pruebas nos remitimos. Está en Madrid, solventando su deuda y ha pagado, de los 3 millones y pico, la mitad, [a Hacienda]. Tiene el futuro en sus manos en un papel que tiene que firmar que lo hará cuando ella lo crea oportuno, con todas las condiciones y peticiones, casi todas aceptadas tras negociaciones”. A ello hay que sumarle los conciertos que está haciendo por el 50 aniversario de su gira.

Antonio Rossi continuó dando más detalles de la serie de Isabel Pantoja. “Va dirigido para el público americano, no es para el público español, aunque es verdad que hay una participación española en cuanto a producción y un intermediario y aquí se va a ver [en nuestro país]. El objetivo ha sido el que querían, que es ponerle en un caché más elevado de que se inició y así ha sido. Y el otro objetivo es la serie y el documental, que no tiene nada que ver con la serie, que es ficción. Aunque esté contado por ella o asesorada por ella, es para el público americano, por lo que, a lo mejor, María del Monte o Encarna Sánchez, no es algo que les interesa demasiado”.

Rossi incidió en que en la serie de Isabel Pantoja no aparecerán los polémicos capítulos de su vida con María del Monte ni Encarna Sánchez. “Es otro público diferente. Entonces, ella va a narrar su vida con todos los capítulos que han pasado en su vida, la mayoría desconocidos. Abordará las relaciones personales que han sido publicitadas pero primero, a su forma, a su manera, contado como ella quiere, y luego, como es dirigido para ese público, a lo mejor, María del Monte no es alguien de peso en México, Ecuador ni Perú ni en todo el mercado al que va dirigido la serie, que es quien paga una cantidad desorbitada de millones de euros. Juan Gabriel, que es su mentor, aquí nos importaría más bien poco y en Latinoamérica tendrá otro peso”.

El presentador de ‘Vamos a ver’, Joaquín Prat, preguntó su la protagonista de la serie se va a llamar Isabel Pantoja, y Rossi respondió: “Me imagino que sí, la serie va sobre ella y además, ella va a estar asesorando los guiones. Por ejemplo, una de las cosas que quiere hablar sí o sí es del paso por la cárcel. Está deseando contar todo lo que ocurrió”.

Sin embargo, Rossi desveló que hay una parte que no relatará, sus primeros días en la cárcel, y dejó al descubierto que algo malo le había sucedido y que solo lo saben muy pocas personas. “Bueno hay una cosa que estoy convencido que no va a contar, que son los primeros cinco días, que yo sé lo que pasó ahí y estoy convencido de que no lo va a contar, porque seguro que lo que ella quiere contar es a partir del día 6”. El periodista reveló que “ni su familia ni sus hijos saben lo que pasó en esos primeros cinco días, ni quién pagaba el pecunio los primeros días ni cómo ocurrió aquello”.

Hablará de su paso por la cárcel pero no de polémicas con sus hijos ni de María del Monte ni Encarna Sánchez

Rossi continuó desvelando más detalles de lo que se verá en la serie de Isabel Pantoja: “Ella va contar, porque sabemos que tuvo una serie de privilegios, por decirlo de alguna manera, que tuvo una relación de amistad con alguna de las compañeras, con alguna todavía habla, incluso con la directora, que no se le cerraba la puerta de la cárcel, que le había cambiado el colchón... Todo eso que pasa a partir del día 6, es lo que ella va a contar con muchos detalles”.

La periodista Sandra Aladro comentó que esto “ya es un gran avance teniendo en cuenta que Isabel Pantoja nunca ha pronunciado ni siquiera la palabra cárcel hasta el momento”. “Es decir, que ya es un paso muy importante que entre a relatar ese tiempo en prisión”, señaló en ‘VAV’.

Antonio Rossi desveló que Isabel Pantoja abordará “cómo acaba en prisión, lo que pasa que aquí lo contará como lo contó en el juicio, supongo: ‘que yo acabé en la cárcel por amor’. Es su verdad y es ficción. Esto es una serie ficcionada. El documental está por otro lado”, dijo. Cuando le preguntaron si hablará en la serie de su marido, Paquirri, señaló: “No va a faltar nadie pero no va a contar lo de María del Monte”.

Al decir que será “la verdad de Isabel Pantoja, Sandra Aladro comentó: “Lo que queremos es la verdad o lo que nos gustaría”. Entonces preguntó: “La historia es, ¿en qué términos va a hablar de todo el mundo, en términos reales o va a contar qué supuso en su vida María del Monte, Encarna Sánchez...? ¿O va a contarnos lo que ella quiere contar?”. Rossi respondió: “Yo creo que va a contar lo que para ella supuso, contado de la forma que lo quiera contar. Otra cosa es la intimidad, que tampoco tiene por qué contarla”.

La presentadora Verónica Dulanto comentó entonces que el hecho de que sea una serie para el público americano juega a favor de Isabel Pantoja. “Ese escenario a ella le favorece porque el promotor o el que que pague, que tenga como objetivo ese público americano, le ha venido de perlas para pasar de puntillas por algunos temas, porque aquí en España, otro gallo cantaría, aquí no se lo comprarían”.

Otro tema que tampoco se tratará en la serie es su relación con sus dos hijos, Kiko Rivera e Isa Pantoja. “Lo que le ha pasado con sus hijos en los platós, le interesa cero incluso a la productora que se lo ha ofrecido”.

Entonces, Alessandro Lequio señaló: “Callar está mal pero contar las cosas de distinta manera, es mentir”, dijo haciendo hincapié en que en la serie podrían verse cosas que son mentira o no se ajustan a la realidad. Tras ello, Verónica apostilló: “No hay ninguna serie ficcionada de ningún famoso que se ciña estrictamente a la verdad”. Rossi comentó: “Mira el de Luis Miguel, hay de parejas que no ha hablado absolutamente nada”.

Antonio Rossi señaló que, por el momento, Isabel Pantoja no ha cobrado nada ni por la serie ni por el documental y explicó: “Ella tiene derecho a veto, creo y entiendo, porque conozco el perfil de Isabel y seguro que ha dejado el derecho a veto. Estoy convencido que ella querrá poner también su grano de arena”.

Rossi explicó los pasos que se van a ir dando hasta que Isabel Pantoja se vuelva millonaria con sus próximos proyectos. “En la casa está la zona de trabajo. Al final los que le han contratado, es una casa donde vive, pero que también va a ser oficina. Dentro de nada tendremos un titular de: ‘Se va a vivir a Estados Unidos’ y no. Cuando cierren la gira americana, la venden. Los empresarios que tienen los derechos le venden y no son promotores. Le van a poner una casa, como le pusieron La Zagaleta a Luis Miguel [en Marbella] para hacer toda la gira. No es que Isabel Pantoja se vaya a vivir a Estados Unidos. Cuando se la pongan, va en condiciones para no estar yendo y viniendo".

Por último, Antonio Rossi indicó: ”Entonces, esto forma parte de ese 360 que llevo contando desde hace mucho, que cuando se cierra todo, la dejan millonaria. Ahora solo tiene que firmarlo. Todo se hará en el año 2025, en cuanto empiece”.