Las emotivas palabras de Anabel Pantoja tras recibir su hija el alta hospitalaria: "No tendremos vida para pagaros..."

Anabel Pantoja y David Rodríguez han recibido la mejor de las noticias, su hija Alma recibió el alta hospitalaria este lunes después de llevar más de dos semanas ingresada. Los tres por fin se encuentran en casa tras haber pasado uno de los peores momentos de su vida en los que se llegó a temer por la vida de la pequeña que cumplió dos meses de vida el pasado 23 de enero.

Anabel Pantoja, de 38 años, ha sido quien ha anunciado la feliz y esperada noticia y ha compartido unas emotivas palabras en su cuenta de Instagram, donde también ha desvelado cuál ha sido su mayor pensamiento durante todos estos días para mantenerse fuerte y seguir luchando.

La sobrina de Isabel Pantoja ha publicado una bonita foto en la que se ve a su pareja David Rodríguez y a ella con su hija Alma en brazos. Los dos la miran con cariño y sonrientes teniendo como fondo, una playa de Gran Canaria, donde viven. “No es la mejor foto, pero sí lo que visualicé estos 18 días en mi cabeza para sostenerme cada día”, ha comenzado escribiendo.

Las emotivas palabras de Anabel Pantoja tras recibir su hija Alma el alta hospitalaria

Anabel Pantoja ha señalado que ya se encuentran en casa y ha querido agradecer todo el apoyo y cariño que ha recibido desde que saltó la noticia de que su hija estaba ingresada en al UMI (Unidad de Medicina Intensiva). “Acabamos de llegar a casa con nuestra pequeña, solo queríamos de verdad de corazón agradecer todo lo que hemos sentido, de vuestra parte hacia ella. Vuestros rezos, preocupación y cariño. Ella lo sabrá cuando sea mayor, ha sido impresionante todo lo que hemos vivido con 50 días”.

Durante todos estos días, Anabel ha podido reflexionar acerca de lo realmente importante de la vida y da un consejo a sus seguidores: “La vida te golpea con algo tan duro que tristemente te das cuenta de las gilipolleces por las que perdemos el tiempo o no vivimos, cuando lo único que importa es tener Salud y Vivir. Si me permitís un consejo, vivir, disfrutar de los vuestros, daros abrazos, besos y deciros ‘Te Quiero’!”.

La prima de Isa Pantoja y Kiko Rivera también ha querido agradecer a los medios el trato que ha recibido durante este tiempo. “Agradecer a los medios de comunicación, programas, compañeros, amigos y No amigos por tratar el tema con tantísimo respeto absoluto por nuestra bebé”.

Anabel Pantoja: "Nos toca volver a vivir porque hace 18 días volvimos a nacer los 3"

Por último, Anabel Pantoja ha señalado, que después de lo que ha pasado, “ahora nos toca volver a vivir, porque hace 18 días volvimos a nacer los 3”. Y ha vuelto a agradecer el apoyo y cariño de su gente, que no les ha dejado solos en ningún momento. “Gracias infinitas a nuestra familia y amigos que no nos dejaron ni un solo día de apoyar (no tendremos Vida para pagaros todo lo que hicieron). Canarias-Sevilla-Madrid-Córdoba para siempre”. Al finalizar el comunicado, ha escrito los nombres de los tres: “Anabel, David y Alma”.

Nada más publicar este mensaje, Anabel Pantoja ha recibido muchos mensajes de sus amigos y fans, alegrándose por la feliz noticia de que su hija ya esté fuera de peligro y ya estén en casa los tres. “Qué gran noticia”, “¡Ay!!!! Qué alegría por favor!!”, “Qué felicidad”, “Qué suerte tiene Alma de teneros como papis”, “Que alegría más grande. Enhorabuena y a disfrutarla”, “Esto sí que es una buena noticia familia” o “Por fin, qué alivio más grande. Familia ahora a disfrutar, no me puedo imaginar por lo que habréis pasado. Qué Dios te la bendiga siempre de salud, a ti y a su papi”, son algunos de los más de 16.000 mensajes que ha recibido en su Instagram.

La publicación ha sido recibida con gran entusiasmo y alegría y ya tiene más de 290.000 ‘Me gusta’ también. Sin duda, se trata de una gran noticia que celebramos todos.