La cita de Iker Casillas y Bavel, las adicciones de Lolita y el patrimonio de Ágatha Ruiz de la Prada, en las revistas

Las confesiones más íntimas de la vida de Lolita Flores acaparan las portadas de las revistas de corazón. La hija de Lola Flores vivió una época oscura en la que cayó en el mundo de las drogas y el alcohol, adicciones que superó gracias a su hija, Elena Furiase, tal y como reveló en el programa de Jordi Évole. También podemos ver fotos de la cita que mantuvieron Iker Casillas y Claudia Bavel, actriz de cine para adultos y modelo de Only Fans, en Barcelona.

Las revistas también se centran en el alta hospitalaria que recibió la hija de Anabel Pantoja este lunes y las primeras palabras de la sobrina de Isabel Pantoja tras la feliz noticia. También desvelan el patrimonio millinario de Ágatha Ruiz de la Prada que podría peligrar tras las últimas polémicas que ha protagonizado, vemos las fotos de la nueva casa que se está construyendo Paloma Cuevas en la exclusiva urbanización de La Finca, la preocupación que existe por la salud del rey Carlos III de Inglaterra y unas fotos de Kate Middleton, de compras. Como cada miércoles, os contamos en Vozpópuli las noticias más relevantes de las portadas de las revistas del corazón de hoy, miércoles 29 de enero de 2025.

La portada de la revista ''Diez Minutos'

La hija de Anabel Pantoja y David Rodríguez recibió este lunes 27 de enero el alta hospitalaria tras 18 días ingresada. Las revistas de esta semana se centran en la feliz noticia. A pesar del momento tan delicado que se ha vivido, el ingreso de Alma provocó la reconciliación de Isa Pantoja y Kiko Rivera. El Dj se acercó a su hermana en un restaurante y se fundieron en un abrazo, como vemos en ‘Diez Minutos’.

La revista también publica las fotos de una nueva cita que tuvo en Barcelona Iker Casillas con Claudia Bavel, la modelo de Only Fans, que también es actriz de cine para adultos y participó en el desaparecido 'Mujeres y hombres y viceversa'. Su encuentro se produjo el pasado 21 de enero. Los dos fueron fotografiados saliendo del hotel por separado al día siguiente por la mañana también. Aunque es la primera vez que salen a la luz unas fotografía de ellos, ya se les vio juntos la pasada primavera y entonces sonaron rumores de que podían estar juntos.

Claudia Bavel es actriz de cine de adultos y modelo de Only Fans

También se hace eco del enfado de Candela Peña con la prensa en los Premios Feroz ya que cuando apareció sobre la alfombra roja Miguel Bernardeau todos los focos se fueron hacia él, para preguntarle si ha vuelto con Aitana tras el lanzamiento de su single 'Segundo intento'. Cuando las cámaras volvieron hacia Candela, ella expresó su enfado. "Iros a por Miguel. Estaba yo aquí esperando y vosotros 'Miguel, Miguel, Miguel'... ¿Estaba yo ahí delante y ahora que se ha ido Miguel yo?, se quejó. Además, se centra en la ilusión que tiene Ana Rosa Quintana con su regreso a las mañanas de Telecinco.

Portada de la revista Diez Minutos

La portada de la revista 'Lecturas'

Lolita Flores es la protagonista de ‘Lecturas’, que se hace eco de la entrevista que concedió a Jordi Évole en la que desveló capítulos sombríos e íntimos de su vida hasta entonces desconocidos como su relación con Paquirri y las adicciones a las drogas y al alcohol con las que comenzó tras la muerte de su madre y su hermano Antonio Flores. “Fue un año y medio de locura absoluta en mi interior, en el que bebía, tomaba coca, me acostaba a las tantas, me ponía los discos de Moncho, me ponía la botella de whisky, me ponía una caja de clínex, y me ponía a escribir y a llorar. Me daban las 8 o las 9 de la mañana. Me lavaba la cara a las 7 y media para que mis hijos me vieran bien al irse al cole y luego me acostaba. Y así estuve un año y pico”, aseguró en ‘Lo de Évole’.

La cantante Lolita confesó que su hija Elena Furiase fue su salvadora. “Mi hija me salvó del alcohol y las drogas. Tenía como 8 años. Llamó a mi hermana y le dijo: “Tía, veo a mi madre regular, no la veo bien”. Y mi hermana me dijo: “Para, porque tu hija te necesita y tu hijo es muy chico también”. Y de un día para otro [lo dejé]”, aseguró.

La revista también desvela “el fabuloso patrimonio” que tiene Ágatha Ruiz de la Prada, que posee un imperio de más de 22 millones de euros, a través de la sociedad Enjoy & Laught SL, formada por cuatro empresas y una startup. Un patrimonio que peligra por las polémicas en las que se ha visto envuelta tras decir en televisión que está “viviendo como las gitanas”, unas desafortunadas palabras con las que ha sido tachada de racista, que ella empleó para explicar que estaba en plena mudanza, sin cocina y sin lavabo. Después, exempleadas suyas también han destapado malas experiencias vividas con la diseñadora, que podrían afectar a su imagen.

La periodista Pilar Eyre asegura en ‘Lecturas’ que existe una “enorme preocupación” por la salud del rey Carlos III de Inglaterra. “Aunque no se publica en ningún medio serio, corren rumores de que el avance de su cáncer es imparable”, cuenta la experta en Casa Real. También publica el comunicado que compartió Anabel Pantoja en sus redes sociales después de que los médicos le dieran el alta hospitalaria a su hija Alma. “Ahora nos toca volver a vivir”, señaló.

Portada de la revista Lecturas

La portada de la revista 'Semana'

Las fotos más esperadas de Kate Middleton, que fue fotografiada de compras por las calles de Notting Hill en Londres el pasado 21 de enero, acaparan la portada de ‘Semana’. La princesa de Gales entró a comprar en la tienda de gafas Finlay, una de sus favoritas. Tras anunciar la remisión del cáncer que le fue diagnosticado, la esposa del príncipe Guillermo vuelve a hacer vida normal, algo que es una muy buena noticia.

También publica las fotos de la nueva casa que se está construyendo Paloma Cuevas en la exclusiva urbanización de La Finca, en la zona de Los Lagos, donde también se ha comprado hace poco una casa su pareja, el cantante Luis Miguel. La casa de Paloma tiene 645 metros, construida sobre un terreno de 3.600 metros cuadrados, una parcela que le regaló su padre Victoriano Valencia cuando se casó con Enrique Ponce.

Portada de la revista Semana

La portada de la revista '¡Hola!'

La revista ‘¡Hola!’ publica quiénes son las estrellas del año, basándose en quienes más han destacado por sus logros, inspiración y carisma. La estrella ‘in memoriam’ es para Carla Goyanes, que falleció de forma inesperada el pasado 26 de agosto. La revista destaca que era una "chef, madre y amiga ejemplar" y su hermana Carla le ha escrito una emotiva carta al cielo que ha publicado la revistam, en la que se pueden leer frases tan bonitas como estas: "¡Estarás feliz y orgullosa de ver que, pese a que todos los días te echamos de menos, tus hijos están siendo supermaduros, responsables y están rodeados de amor!" o "¡Qué pena haber descubierto tan tarde todo el bien que hiciste a tanta gente y lo que les reconfortaste cuando lo necesitaban, con ese acercamiento a Dios!".

La publicación también destaca a otras estrellas como la princesa Leonor, el chef José Andrés y Pepa Muñoz, la baronesa Thyssen, Antonio Banderas, Dabiz Muñoz, Ana Rosa Quintana, Pablo Motos, Ilia Topuria y Diego Botín, entre otros.