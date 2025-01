El cambio físico de Frank Cuesta tras comenzar un nuevo tratamiento contra el cáncer

Frank Cuesta, de 53 años, ha desvelado los detalles sobre su estado de salud después de retomar un nuevo tratamiento contra el cáncer con el que lleva luchando desde hace más de 20 años.

El herpetólogo conocido como Frank de La Jungla padece leucemia mielógena crónica ((LCM), un tipo de cáncer en la sangre que afecta la médula ósea y la producción de células sanguíneas. Por eso, este tipo de enfermedad también es conocida como cáncer en la sangre y se divide en tres fases: crónica, acelerada y blástica. Frank se encuentra actualmente en la fase acelerada, una de las más complicadas porque responde peor a los tratamientos. Sin embargo, Frank ha explicado que su enfermedad está controlada y que no hay motivo de alarma.

El presentador ha explicado que durante los últimos cuatro años se está sometiendo a un tratamiento alternativo que es muy fuerte. "Todos los meses de enero me tienen que meter un mogollón de cosas ahí por la médula y hacer unas cosas", ha comentado.

Frank Cuesta comienza un nuevo tratamiento contra el cáncer y muestra su cambio físico

La enfermedad que padece Frank Cuesta le obliga a someterse a un tratamiento específico anual para controlar su enfermedad, que le provoca la caída de cabello y la pérdida de peso. En uno de los últimos vídeos que ha publicado en Youtube, ha mostrado a sus seguidores cómo le está afectado este nuevo tratamiento y el cambio físico que ha experimentado, aunque asegura que es parte del proceso y que era consciente de que era lo que le iba a ocurrir. "Llegó un día especial para mí. Llegó el día en el cual yo comienzo un tratamiento”, comentó.

Después, Frank Cuesta, que vive en Tailandia desde hace muchos años, aunque es originario de León, también ha explicado: "Me he estado engordando porque sé que voy a bajar peso, entonces aunque veáis que bajo de peso o que se me cae el pelo, es una cosa normal y no es que me esté muriendo ni que me esté pasando nada malo, es para mantenerse", ha señalado. Después, ha hecho alarde de su sentido del humor: "Ahora mismo este pato tiene más pelo que yo. Vaya tela", bromeó.

Frank Cuesta lleva más de dos décadas luchando contra la leucemia, una enfermedad que ha marcado su vida para siempre pero que no le ha quitado el seguir siendo optimista y el sentido del humor. Durante la pandemia en 2020, el activista confesó la enfermedad que padecía a través de un vídeo, donde también reveló cómo había sido todo el proceso, desde que le diagnosticaron el cáncer hasta sus tratamientos. Entonces, señaló que cuando uno recibe este tipo de noticias "te das cuenta de las tonterías que has hecho, la cantidad de tiempo que has perdido y, sobre todo, empiezas a apreciar un poco más cada día, cada mañana, cada sol, cada luna, cada amistad, cada persona... y aprecias la vida".