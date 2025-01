El éxito de Ana Rosa Quintana: una productora, inversiones inmobiliarias y un extenso patrimonio

Fue el pasado miércoles 22 de enero cuando Ana Rosa Quintana anunció una de las grandes bombas televisivas del año. A partir del próximo 3 de febrero, la periodista regresará a las mañanas de Telecinco con ‘El programa de Ana Rosa’, el espacio del que se despidió en julio de 2023 tras 18 años para marcar el nuevo rumbo de la cadena tras el fin de ‘Sálvame’.

El 19 de septiembre de 2023, Ana Rosa Quintana estrenó ‘TardeAR’, su apuesta para conquistar la tarde y que la enfrentó directamente con Sonsoles Ónega desde Antena 3. Una batalla por la audiencia que agota sus últimos días. “Vuelvo a las mañanas de Telecinco. Yo me he enterado esta mañana y es una estrategia de programación de la cadena. Yo llevo 21 años en esta casa y estoy aquí para jugar a favor y empujar todo lo que pueda” afirmó la presentadora el pasado miércoles tras compartir el comunicado de la cadena.

Como era de esperar, esta noticia ha sacudido el mundo de la televisión que vuelve a centrar las miradas en Ana Rosa Quintana quien, tras años considerada ‘la reina de las mañanas’, regresa a la franja en la que tantos éxitos cosechó.

Pero los éxitos de Ana Rosa Quintana no solo tienen que ver con su labor frente a las cámaras. La periodista cuenta con importantes negocios tanto dentro como fuera de la televisión, que la han convertido en uno de los personajes más influyentes de nuestro país.

Ana Rosa Quintana regresa a las mañanas tras poco más de un año al frente de 'TardeAR'. Foto: Europa Press

Unicorn Content, la exitosa productora que preside Ana Rosa Quintana

Convertida en una de las periodistas más reconocidas del país, Ana Rosa Quintana también cuenta con una de las productoras de mayor éxito. Fue en el año 2020 cuando, tres años después de vender las acciones de su productora Cuarzo, la periodista se convirtió en socia mayoritaria de Unicorn Content, creada por Xelo Montesinos, su mano derecha y CEO de la empresa. Así, Ana Rosa Quintana pasó a controlar el 51% de la productora, Xelo el 19% y Mediaset España, el 30%.

En 2024, Unicorn Content se convirtió, por tercer año consecutivo, en la productora con más horas de emisión en televisión. Según el informe de la consultora Dos30’, produjo el 21% de todas las horas de emisión, con programas como ‘TardeAR’, ‘Vamos a ver’, ‘La mirada crítica’, ‘Fiesta’ o ‘120 minutos’, en Telemadrid. Pero además, también realizan producciones como las series ‘El Marqués’ o ‘Desaparecidos’; o documentales como ‘Dolores: la verdad sobre el caso Wanninkhof’.

En el año 2023, la productora de Ana Rosa Quintana facturó más de 31 millones de euros y obtuvo un beneficio neto de 3,9 millones de euros, tal y como desveló ‘El Confidencial’.

Las inversiones inmobiliarias de Ana Rosa Quintana

Pero los negocios de Ana Rosa Quintana no se reducen solo al mundo de la televisión. La periodista ha sabido invertir muy bien su fortuna, que no es poca. Y es que, aunque mucho se ha especulado sobre su sueldo televisivo, llegándose incluso a especular con cantidades cercanas a los cuatro millones de euros, se desconoce la cantidad exacta. Eso sí, en el año 2020, durante una entrevista a Pablo Iglesias, desveló que su sueldo superaba la franja de los 130.000 euros.

Con una larga trayectoria profesional a sus espaldas, Ana Rosa Quintana ha centrado gran parte de su fortuna en inversiones inmobiliarias, un tema que recientemente la enfrentó a Irene Montero, quien mantuvo una tensa conversación con Risto Mejide en la que acusó a la presentadora de “legitimar” a la empresa de desocupación Desokupa por “el negocio inmobiliario que tiene”.

“Tu compañera tiene un negocio inmobiliario importante y, por tanto, tiene intereses en que la gente crea que el problema de la vivienda en España es la desokupación y no la especulación” apuntó la exministra. Unas palabras que pronto tuvieron réplica por parte de la periodista, que señaló: “No es que tenga yo unos pisitos que me he comprado, y aunque me los hubiera comprado, lo habría hecho con mi dinero y con los bancos. Soy accionista de una empresa que se dedica a ese sector, como me dedico al sector de la producción y a otros que tampoco voy a contar. (…) Unos generamos riqueza y empleo. Yo, concretamente, más de 500 empleados que dependen de esta señora (dijo digiriéndose a ella) y de sus empresas”.

Además de la productora, Ana Rosa Quintana cuenta con lucrativas inversiones inmobiliarias. Foto: Europa Press

En el año 1990, Ana Rosa Quintana fundó Otelum S.L., una lucrativa empresa que, según consta en el Registro Mercantil, se dedica a la “prestación de servicios a particulares, empresas, entes administrativos etc. de todo tipo de asesoramiento y servicios auxiliares de carácter jurídico, fiscal, contable etc”. Además, la sociedad presta servicios de “gestión, explotación, arriendo, subarriendo de gabinetes o despachos”.

En los datos presentados correspondientes al ejercicio del año 2022, Otelum S.L. incrementó sus beneficios hasta alcanzar los 1,46 millones de euros, casi un 560% más que en 2021. Según los datos publicados, la empresa contaba con un patrimonio neto de 42,2 millones de euros, incluyendo inversiones financieras valoradas en 31 millones y varias propiedades inmobiliarias.

La sociedad de Ana Rosa Quintana representa a un grupo de sociedades, entre las que se incluye Casa Grande Entrepuentes S.L., que tiene a su nombre una explotación ganadera y agrícola; y Slow Suites S.L., dedicada al alquiler de apartamentos turísticos (44 viviendas) en las zonas más céntricas de Madrid y Sevilla.

Las cuatro propiedades de la periodista

Aunque es uno de los rostros más queridos de la televisión, Ana Rosa Quintana trata de mantener se vida privada en un discreto segundo plano. Algo que ella misma aseguró hace un año en el podcast ‘Arréglate que nos vamos’, donde señaló: “Yo soy muy protectora de mi intimidad. La gente sabe muy poco de mi vida, quizá porque me da un poco de reparo o de vergüenza”.

Casada en dos ocasiones y madre de tres hijos, Ana Rosa Quintana compagina su vida pública con una privada en la que su familia es su prioridad. Con ellos disfruta de su día a día en su casa de Madrid, donde tiene fijada su residencia habitual. Se trata de un bonito chalet con dos plantas y jardín que tiene a las afueras de la capital.

Además, la periodista tiene una espectacular propiedad en Cádiz, en la exclusiva urbanización de Sotogrande, donde pasa sus veranos, y donde disfruta de una mayor privacidad y de todos los servicios y necesidades.

Ana Rosa y su marido, Juan Muñoz, con quien se casó el 29 de marzo de 2004. Foto: Europa Press

Ana Rosa Quintan también posee una gran finca en Extremadura, uno de sus lugares favoritos para relajarse, que se encuentra entre los pueblos cacereños de Jarandilla de la Vera y Cuacos de Yuste.

A finales de 2022, tras vivir una de sus etapas más duras en las que tuvo que hacer frente a un cáncer, Ana Rosa Quintana cumplió uno de sus sueños. Tal y como desveló la revista ‘Lecturas’, la periodista compró un piso en una de las zonas más privilegiadas de Sevilla. Una propiedad que adquirió “al 50 por ciento y sin hipoteca” con su marido, Juan Muñoz, y por la que habría pagado alrededor de un millón y medio de euros. Según la revista, la vivienda cuenta con 225 metros cuadrados útiles, cuatro dormitorios y cuatro cuartos de baño. Una distribución que ha podido cambiar, ya que se dijo que la periodista realizó unas obras de reforma tras la adquisición.