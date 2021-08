El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, no es que sea el típico cachas. El abogado de formación, de 46 años, no obstante, se cuida y mucho. Prueba de ello es que confesó recientemente en una entrevista que quería perder peso. Para ello, no sólo se puso en manos de profesionales, sino que desde entonces sigue un método muy conocido para adelgazar rápido los kilos que le sobran.

Además de la dieta que sigue, que te contamos a continuación, Almeida se mueve. El político del PP no es muy de gimnasios, pero siempre que puede hace ejercicio. Este fin de semana ha sido una de esas veces, y hemos comprobado que está muy en forma. O al menos lo parece.

Almeida demuestra que está en forma

"Necesito adelgazar, sentirme bien. Tengo un entrenador que viene dos días a la semana a Cibeles a las 8 de la mañana y entrenamos en mi despacho. Al gimnasio no voy. Durante el confinamiento, hacía remo en casa, pero me generó una tendinitis de la que todavía no me he recuperado. En casa, también hago bici. Más que por una cuestión de salud, es por sentirme bien y liberar estrés", dijo Almeida en la mencionada entrevista.

Además de entrenar, también aprovecha los fines de semana para ponerse en forma. Este último, el alcalde ha estado haciendo una ruta con dos amigos por Peñalara.

En la foto que ha subido el propio Almeida a su Instagram personal, le vemos cansado y, diríamos, sudoroso. "Cumbre en Pico de Peñalara. Preparando el Camino", ha escrito junto a la instantánea, desvelando así que le ha cogido el gusto a esto de moverse, pues ya tiene planes de hacer el Camino de Santiago.

El Pico de Peñalara, donde ha subido el alcalde, está a 2.428 metros, y es la cumbre más elevada de la provincia de Segovia y de la Comunidad Madrid. Se encuentra en la Sierra de Guadarrama, por si te animas, lector. Además de frondosos bosques y paisaje rocoso, también podrás ver al buitre negro, al águila imperial e incluso a cabras montesas.

El método que sigue Almeida para adelgazar

Además de hacer ejercicio, tanto por su cuenta como con el entrenador personal, el alcalde se salta una de sus comidas. En concreto, la cena. Así, Almeida nunca hace su última comida del día. En su lugar, bebe agua: "Me he acostumbrado a cenar solo una botella de agua".

Es decir, que la última comida que hace Almeida a diario es el almuerzo, con lo que consigue estar 16 horas sin comer. Este método se conoce como ayuno intermitente, y es de los más efectivos para perder peso rápido y ganar en salud.

El ayuno intermitente, el método del alcalde para perder peso

El ayuno intermitente es un patrón alimentario que alterna entre períodos de ayuno y de alimentación, como su propio nombre indica.

Los métodos comunes de esta tendencia incluyen ayunos diarios de 16 horas (como el de Almeida) o de 24 horas durante dos veces por semana. Los defensores del ayuno intermitente aseguran que seguirlo es la forma más natural de alimentarse, ya que comer tres, cuatro o cinco veces al día, dicen, es innecesario.

Si interrumpimos la ingesta de alimentos durante 16 horas, como hace el del PP, conseguimos varias cosas:

Reducción del número de calorías que ingerimos.

Modificar los niveles hormonales para facilitar la quema de grasa, como aumentar la liberación de noradrenalina , una hormona que facilita la pérdida de peso.

, una hormona que facilita la pérdida de peso. Disminuir el azúcar en sangre , lo que facilita que el cuerpo utilice la grasa para funcionar.

, lo que facilita que el cuerpo utilice la grasa para funcionar. Acelerar el metabolismo del 3,6 al 14%, según varios estudios.

