Termina el sueño australiano de Paula Badosa: Sabalenka derrota a la española en las semifinales

Era todo un reto mayúsculo. Para muchos prácticamente imposible por dos razones. Primero, por el estado de forma con el que se presentaba Aryna Sabalenka a estas semifinales. Segundo, por la tradición de los anales: la número uno del mundo le había ganado a Paula Badosa sus últimos cinco encuentros disputados. El último de ellos en Roland Garros 2024 (5-7, 1-6). Sumando este, ya van seis duelos consecutivos.



Y podría ser la tercera corona -también consecutiva- para Aryna en Australia (20-0 desde 2023). Luchó lo que pudo Paula y acabó cediendo en dos sets (4-6, 2-6) y en algo menos de hora y media de partido. Su primer servicio (53% de acierto) no funcionó del todo como posiblmente la española se imaginaba. Al igual, solamente 11 golpes ganadores -en contra de los 32 de Sabalenka- inclinaron la balanza hacia el otro lado. Pero nada empaña el torneo -en mayúsculas- que ha fabricado Paula.



No pudo tener mejor inicio Paula Badosa. Sirviendo con eficacia en el primer juego y rompiendo el saque de la bielorrusa en el segundo. 2-0 a favor, 40-0 en el tercero y siete errores no forzados para su rival auguraban un primer set algo más liviano y prometedor para la tenista española. Pero por algo delante tenía a la número uno del mundo. Aryna salvó el tercer juego con un break y confirmó así su despegue (2-2).



Sabalenka parecía sufrir un poco más con los primeros servicios de Paula, pero los porcentajes no jugaron a favor de la española. Un tímido 50% de primeros de Paula hizo que la bielorrusa lograra un nuevo break en el quinto juego y setenciara a su favor y sin apuros -logrando su primer ace- el sexto. 2-4 y Paula empezaba a sufrir.



Logró esconderlo algo más al sumar su tercer juego del partido (3-4) -ayudada nuevamente del primer saque, aunque Sabalenka la llevó incluso al deuce-, pero no tuvo opciones al resto después. Aryna tenía el boceto del primer set casi terminado y se disponía a enmarcarlo. No lo haría restando, le dijo Paula. La española conectó, ahora sí, cinco grandes servicios -entre ellos un potentosísimo ace- para dejar la papeleta definitiva a Sabalenka, quien no desaprovechó la oportunidad. La número uno cerró la primera manga al servicio -también con un gran saque directo- (4-6).



Paula Badosa durante el encuentro de semifinales del Open de Australia 2025 | EFE



Mentalidad agresiva, físicamente entera y con energía y con buenos puntos a favor en los que apoyarse. La situación no era del todo desesperanzadora, menos aún comprobando el final de la campaña pasada donde Paula era capaz de dar la vuelta al marcador tras perder el primero. Ahí también buscaría amparo la española.

Aryna Sabalenka jugará la final del Open de Australia