Paula Badosa, imparable: derrota a Coco Gauff en cuartos de final y sueña con el título en Australia

"Hubo un momento del año pasado en el que estuve bastante cerca de dejar el tenis porque no me sentía al nivel que quería". Ser deportista de élite no es fácil. Paula Badosa lo confirma cada vez que ofrece declaraciones y tiende a mostrar el lado más "humilde" de quien para muchos es ídolo/a. Este martes, la tenista catalana, a sus 27 años, ha logrado acceder por primera vez a las semifinales de un Grand Slam.



Paula Badosa ha derrotado a la estadounidense Coco Gauff, tercera cabeza de serie y tercera también en el ranking WTA, en un emocionante partido que cerró en dos sets (7-5, 6-4). Actualmente, Badosa ya está dentro del Top10 mundial, pero hace un año la situación era muy diferente: por estas fechas, la catalana ocupaba la posición 100 en el ranking, habiendo llegado a ser incluso la número dos del mundo (2022).



Hacia ese objetivo parece que vuelve a remar. Badosa, que llegaba como undécima favorita del cuadro, logró superar un obstáculo que se le había resistido en dos ocasiones previas, en Roland Garros 2022 y el US Open 2024. Ante una Gauff que acumulaba una racha de 12 victorias consecutivas, la gironina se mostró segura y decidida, controlando los momentos clave del encuentro y aprovechando los errores no forzados de una desgastada rival, que llegaron incluso a superan la cuarentena.



Paula Badosa derrotó a Coco Gauff en los cuartos de final del Open de Australia | EFE



Así, la victoria convierte a Paula Badosa en la cuarta española en alcanzar las semifinales del Open de Australia, uniendo su nombre al de Arancha Sánchez-Vicario, Conchita Martínez y Garbiñe Muguruza. Ahora, sueña con seguir sus pasos.

Paula Badosa despliega su mejor versión ante Gauff

El duelo que inauguraba la jornada en la Rod Laver Arena comenzó con un primer set muy igualado. Badosa, firme al servicio y paciente en los intercambios, supo aprovechar las debilidades de Gauff, que tuvo dificultades con su saque y cometió seis dobles faltas. A pesar de que la estadounidense logró asentarse poco a poco en la pista y llevó el set hacia lo que parecía un inevitable 'tie-break', un juego plagado de errores entregó finalmente el primer parcial a la tenista española (7-5).



En el segundo set, Badosa tomó ventaja rápidamente con una rotura temprana, pero Gauff respondió para nivelar el marcador. La consistencia y la claridad de la catalana se impusieron entonces ante la ya no sorprendente irregularidad de su rival. Con dos nuevas roturas, Badosa alcanzó un 5-2 que le permitía rozar el pase. Aunque la presión le hizo ceder un par de juegos, cerró el partido con un último saque impecable, incluyendo dos 'aces' y una fulminante derecha ganadora.



"Estaba un poco nerviosa cuando llegamos al 5-2 en el segundo set y Coco jugó increíble en ese momento", confesó Badosa en rueda de prensa. "Pero traté de mantener la calma y concentrarme en mi servicio. Sabía que si sacaba bien, tendría oportunidades. Eso fue lo que hice", aseguró la española tras el encuentro.



El camino de Paula Badosa hacia este nuevo hito no ha sido sencillo. Como ya se ha mencionado, tras alcanzar el número dos del mundo en abril de 2022, Paula sufrió un calvario de lesiones en la espalda que la alejaron de su mejor nivel y la llevaron incluso a plantearse abandonar el tenis. Sin embargo, logró remontar su carrera en 2024, siendo premiada por la WTA como el regreso del año y volviendo a sonreir.



"Hubo un momento del año pasado en el que estuve bastante cerca de dejar el tenis porque no me sentía al nivel que quería", admitió. "Pero quería darme una última oportunidad y aquí estoy. Estoy muy orgullosa de haber superado todo eso, especialmente desde el punto de vista mental", confesó también Paula Badosa.



Paula Badosa tras el encuentro de los cuartos de final del Open de Australia | EFE



La española también destacó que los aprendizajes de sus derrotas anteriores en los cuartos de final de 'Grand Slam' fueron clave para su desempeño en Melbourne. "No quería repetir la sensación de no haberlo dado todo. Desde el primer minuto salí a ser agresiva, a jugar mi tenis y a no arrepentirme de nada", enfatizó finalmente.

Aryna Sabalenka en semifinales: un desafío titánico

Ahora, Paula Badosa se medirá en las semifinales a la bielorrusa Aryna Sabalenka, actual número uno del mundo y la campeona defensora del Open de Australia. "Sabalenka está siendo muy consistente, agresiva y demuestra por qué es la número uno. Será una batalla muy difícil, pero me siento lista para darlo todo", aseguró.



Ambas tenistas, muy amigas dentro y fuera de las pistas, se han visto las caras en siete ocasiones diferentes. La bielorrusa inclinala balanza a su favor con cinco victorias. Es más, todas ellas han sido cosechadas de forma consecutiva: Paula ganó los dos partidos que disputaron en 2021 y Sabalenka lo ha hecho desde entonces. La más reciente fue el año pasado, en la tercera ronda de Roland Garros (5-7, 1-6).