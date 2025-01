Portugal apea a los 'Hispanos' del Mundial: solo un milagro clasificaría a España a los cuartos de final

La derrota contra Noruega el pasado miércoles dejó una sensación amarga entre los 'Hispanos'. Su continuidad entonces en el Mundial dependía de ellos mismos, pero la presión parece haber acabado pasando factura. La selección española masculina de balonmano ha caído también este viernes ante Portugal (29-35) en la segunda jornada de la Ronda Principal, un resultado que deja a los hombres de Jordi Ribera virtualmente fuera de la cita internacional después de un partido en el que no han sabido aguantar y hacer frente al alto ritmo de la selección revelación del torneo.



Los 'Hérois do Mar', líderes del Grupo III y cuya trayectoria ya presume de cuatro victorias y un único empate (ante Suecia), desarbolaron a los españoles con un juego rápido, efectivo y liderado por un brillante Kiko Costa, autor de ocho goles.



España arrancó el duelo con buena sintonía, mostrando una ligera superioridad que se reflejó en el marcador con los tantos iniciales de Imanol Garciandia y Agustín Casado. Sin embargo, Portugal no tardó en equilibrar la balanza gracias al acierto de Leonel Fernandes, quien adelantó a su equipo por primera vez en el minuto 12 (6-7).



Pese a la resistencia lusa, los 'Hispanos' lograron rehacerse con un parcial de 5-0 que les permitió alcanzar una ventaja de cuatro goles (12-8). La conexión de Ian Tarrafeta y Dani Fernández, junto a la eficacia de Casado, parecía dar oxígeno a los de Ribera. Pero Portugal, liderado por Salvador Salvador en los primeros compases, reaccionó. El extremo rompió una sequía de seis minutos sin marcar para su equipo y los fallos en el ataque posicional español permitieron a los lusos recortar distancias hasta un ajustado 13-12. Algo vaticinaba que España no estaría cómoda.



Joao Gomes (66) pelea por tirar a puerta ante Daniel Dujshebaev (24) | EFE



Antes del descanso, una parada crucial de Sergey Hernández, seguida de un gol sobre la bocina de Ferran Solé, mantuvo a España con ventaja mínima (16-15), pero las señales de fragilidad ya eran evidentes. Aún así, lo peor estaba aún por llegar.

El apagón definitivo de 'Los Hispanos' en Oslo