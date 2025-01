Paula Badosa, la desconocida historia de superación humana del tenis: de decir adiós a regresar al Top 10

Paula Badosa ha vuelto a iluminar las pistas de tenis con una hazaña que parecía imposible hace solo un año. Alcanzar las semifinales del Open de Australia no es solo el mayor logro de su carrera en un Grand Slam; es la culminación de un largo y duro proceso de reconstrucción personal y profesional. Para la tenista española, este torneo ha sido mucho más que una buena racha de partidos: culmina la prueba definitiva de que la superación es posible incluso en los momentos más oscuros.



La trayectoria de Badosa está marcada por obstáculos extradeportivos. Desde muy joven, cuando ganó Roland Garros júnior en 2015, fue considerada una futura estrella del tenis mundial. Sin embargo, las expectativas y la presión desmedida la hicieron tambalearse. A los 18 años, mientras intentaba consolidarse en el circuito profesional, sufrió un fuerte episodio de ansiedad y de depresión. "Amaba este deporte, pero las cosas no salían como esperaba. Tenía miedo de salir a la pista", confesó en una reciente entrevista. Un mero reflejo del vacío emocional al que se enfrentan muchos deportistas al ser empujados demasiado pronto ante los focos.



Durante esos años, la catalana experimentó un sentimiento de fracaso que la llevó a cuestionarse su lugar en el tenis. La frustración la acompañaba tanto dentro como fuera de la pista y el apoyo de psicólogos y su entorno más cercano se convirtió en un pilar fundamental para seguir adelante. Sin embargo, los demonios emocionales no serían su única piedra a superar. Pronto llegarían fantasmas musculares y físicos.

Golpe devastador para Paula: una fractura de vértebra

En 2023, cuando Badosa parecía haber encontrado un equilibrio en su vida, un golpe físico estuvo a punto de acabar con su carrera. Una fractura de vértebra, una de las lesiones más complicadas en el mundo del tenis, la dejó fuera del circuito durante meses. "Consulté a seis médicos, pero nadie me daba soluciones claras. Sentí que mi cuerpo me estaba traicionando y por primera vez pensé en la retirada", confesó.



Paula Badosa ha tenido que superar muchos obstáculos para seguir jugando al tenis | EFE



La lesión le impedía competir y la alejaba de la normalidad. "Era incapaz de golpear la pelota sin sentir un dolor punzante. Todo me recordaba a que ya no estaba en mi mejor momento y la frustración volvió a invadirme". Para alguien que había estado entre las mejores del mundo -llegó a alcanzar el número dos del ranking WTA en el año 2022- suponía algo devastador verse relegada al puesto 140º durante el 2024.



Aun así, Badosa decidió no rendirse. Su eliminación en el Mutua Madrid Open, ante su compatriota Jessica Bouzas, fue un punto de inflexión. "Llegué a ese torneo tocando fondo, pero también decidí que era el momento de cambiarlo todo". Con la ayuda de un nuevo equipo técnico, Paula Badosa reformuló su entrenamiento físico, ajustó su nutrición y se centró en trabajar su fortaleza mental. Las sesiones de visualización y meditación comenzaron a formar parte también de su rutina diaria y poco a poco recuperó la confianza en ella misma. Una pieza clave en todo deporte.

El renacer en Melbourne: semifinales en un Grand Slam

Paula Badosa arrancaba este 2025 con un carro lleno de esperanzas. Más todavía después de que la campaña pasada premiara a la catalana con el 'Regreso del año'.



Aterrizó en el Open de Australia con pocas expectativas -más aún tras las duras derrotas en los torneos previos a Melbourne ante la armenia Elina Avanesian y la estadounidense Ashlyn Krueger-, pero con un renovado entusiasmo por competir. "Sabía que no era la favorita, pero quería demostrarme que aún podía pelear contra las mejores", explicó en su última rueda de prensa. Partido tras partido, Badosa fue construyendo una camino sin precedente alguno. En los octavos de final superó a la estadounidense Jessica Pegula tras casi tres horas y en cuartos, derrotó a Coco Gauff, la número tres del mundo, mostrando una solidez exenta por mucho tiempo.



Tras el partido en Melbourne ante Coco Gauff, Badosa celebra la victoria | EFE



El público de Melbourne se rindió ante su energía en la pista, pero también ante la historia que llevaba detrás. "Cuando dentro del estadio pienso en todo lo que he pasado y me siento invencible. No porque sea la mejor, sino porque sé que nada puede ser más duro que lo que ya he superado", expresó emocionada Paula.

La resiliencia como legado y espejo de Paula Badosa

"He aprendido que, aunque te derrumbes, siempre hay una forma de reconstruirte. De aquí me llevo una confirmación de que todo lo que hice valió la pena", reflexionó Paula Badosa tras despedirse de Melbourne. Lo importante que es cuidar la cabeza.



El sueño en el Open de Australia llegó a su fin en las semifinales, donde Paula Badosa se enfrentó a Aryna Sabalenka, la número uno del mundo. En un partido dominado por el poder y la precisión de la bielorrusa, Badosa mostró destellos de su mejor tenis, pero no fue suficiente para frenar a una rival que está en su mejor momento. Sabalenka se impuso por 4-6, 2-6 dejando a la española a las puertas de la final.



"Jugó como la número uno que es. En el primer set estuve a buen nivel, pero en el segundo comenzó a ser muy agresiva y no tuve respuestas", reconoció Badosa al final del partido respecto a una de sus mejores aliadas en el deporte. Sin embargo, no hubo espacio para la decepción. "Estoy muy orgullosa de haber llegado hasta aquí. Este torneo ha sido un renacer y lo mejor está por venir", tal y como cantaba Fraga.



Ahora, Paula Badosa encarará el resto de la larga temporada desde el número diez del ranking. Entre las favoritas, donde una vez tuvo su silla y donde, desde entonces, le habían guardado el espacio. 2025 no ha hecho más que comenzar y las primeras alegrías no han tardado en materializarse. Tanto en el aspecto deportivo como en el sentido humano. Porque no hay nada más bonito que disfrutar de lo que haces.