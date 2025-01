Las cuentas de FC Barcelona, Atlético de Madrid y Real Madrid para seguir avanzando en la Champions

La última jornada de la fase de liga de la Champions 2024-2025 apunta a ser frenética, con hasta 25 equipos inmersos en la lucha por el Top8 o para seguir vivos en la competición. El FC Barcelona ya está clasificado para octavos de final, aunque con opciones de liderato. Mientras tanto, el Atlético de Madrid se posiciona muy a favor de evitar ese 'playoff' al que parece estar destinado, salvo milagro, el Real Madrid CF. Por su parte, el Girona FC no podrá continuar su andadura en Europa.



Sin la eliminación o caer a los 'playoffs' en juego, el conjunto catalán, después de una excelente primera fase solo con el borrón inicial en Mónaco (1-2) y con 18 puntos de 21 posibles, llega a la última jornada con la oportunidad de ir a los octavos de final desde el liderato. Para eso necesitará ganar ante el Atalanta en Montjuïc.



Pero los italianos también, con 14 puntos y en séptimo lugar, quieren sacar algo positivo de Barcelona para no abandonar los puestos de privilegio y evitar esa ronda extra. Además, los de Hansi Flick deben esperar un tropiezo en forma de derrota del Liverpool, el mejor equipo hasta el momento de esta Liga de Campeones, con pleno de triunfos en siete encuentros y que visitarán al PSV, decimonoveno con 11 puntos y que a su vez necesita no perder para no sufrir apuros a última hora.



Por debajo de Liverpool y Barça, los dos únicos equipos que llegan a la última jornada con el Top8 asegurado, hay hasta 25 clubes que no tienen confirmados sus objetivos. Del 3º al 20º, tiene opciones para evitar el 'playoff' y avanzar entre los ocho primeros. Entre todos ellos, están el Atlético de Madrid y el Real Madrid CF.

La lucha por clasificarse a octavos de final será frenética