Si has dejado de hacer esto con tu pareja, debes romper con ella (no es lo que crees)

Esta semana hemos tratado el sexo en tiempos de pandemia, y cómo no, ahora toca hablar del amor en tiempos post coronavíricos. Mientras la pandemia ha unido a muchas parejas, a otras las ha destrozado por completo.

El confinamiento, el estrés, la ansiedad, estar juntos muchas horas... han pasado factura a muchos novios y matrimonios. Gran parte de las parejas que están mal y no quiere romper, acuden a terapias para resolver sus problemas.

Hablamos de todo ello con Marta de Prado, Doctora en Psicología y autora de 'Cómo te relacionas en pareja' (Loquenoexiste), una obra divulgativa que es el resultado de una tesis y una investigación de más de una década.

Las parejas que acuden a terapia no son conscientes de que hay algo que marcará la supervivencia de su relación. Y no es el sexo, la comunicación, la infidelidad... es "sentirse un equipo".

"Lo que más estoy viendo en terapia, tras la pandemia, son parejas que se niegan a aceptar que no se sienten parejas. Ser pareja es estar en equipo, y vienen muchas que ya han perdido la idea dee quipo, porque se han convertido en compañeros. Durante el confinamiento, o hacías equipo o no. Y muchas han descubierto que no funcionan porque no se sienten parte de lo mismo", nos cuenta Marta de Prado.

"Al final, o una pareja se une en equipo o siente que la otra le estorba. Ocurre lo mismo en las vacaciones: estamos juntos 24/7, y hay hay parejas que aprovechan eso para enamorarse o reenamorarse, recordar por qué se enamoraron... y luego hay otros que se dan cuenta de lo lejos que están", añade.

Si has dejado de sentirte un equipo con tu pareja debes replantearte seriamente la relación

Es decir, que si has dejado de sentirte un equipo con tu pareja debes replantearte seriamente la relación. Ojo, pero no sin antes intentar arreglarlo (si quieres, queréis, claro). De Prado asegura que es posible: "Pueden volver a ser equipo, pero tiene que haber deseo. Si el deseo de estar juntos aún existe, se puede volver a hacer equipo, sin duda". Eso sí, tienen que querer los dos, si no, no hay nada que hacer.

¿Cómo se puede arreglar una pareja que está medio rota?

Analizamos, de mano de la doctora en Psicología, qué puntos clave podemos llevar a cabo si queremos sanar nuestra relación, además del sentimiento de equipo ya mencionado.

1) Sanarse a uno mismo

"Lo primero sanarse uno a sí mismo; muchas personas que vienen a mi consulta tienen aspectos propios que arreglar", asegura la experta, refiriéndose a personas inseguras, celosas, que tienen episodios del pasado no solucionados... "En este caso, la pareja debe ser un bastón, pero la persona que tiene esas dificultades tiene que hacer su propio trabajo en solitario antes de intentar arreglar su pareja".

2) Tener relaciones sanas al margen de la pareja

Otro de los puntos clave para mantener una relación sana y/o arreglar la que tenemos, es "tener pilares seguros". "Tener relaciones afectivas estables (de amistad, familiares...) para tener sensación de que sabes querer. Hay que analizar cómo quiero y cómo soy de querible. Luego, poner foco: analizar si uno ve la realidad tal como es y no cómo creemos que es, trabajar la autoestima (si yo me quiero, me siento querible, y todos entenderán por qué y me querrán), la actitud positiva (dirigirte a esos cambios), trabajar el agradecimiento y el perdón (de lo q tenemos, de las cosas buenas que nos ha aportado la pareja, vivir sin rencor...).

3) Dedicarle tiempo a la pareja

Marta de Prado insiste también es que es esencial dedicarle tiempo diario a la pareja. Los quehaceres del día a día, los niños, el trabajo, las tareas del hogar... hacen que cada uno acabe yendo a su rollo. Por eso, debemos intentar, al menos "dedicarnos el uno al otro 15 minutos diarios".

“Las relaciones requieren atención y cuidado, no son algo estático, sino que se construyen activamente día a día”, apunta la terapeuta. “Muchas parejas han tomado conciencia en estos meses de que habían dejado de cuidar su relación y que, al darse ahora una situación de estrés desacostumbrada, las grietas han comenzado a ensancharse”.

4) Saber cuándo dejar ir

"Cuando al final ninguno de los dos se ve en pareja, es mejor dejar ir. Hay veces que las posiciones están tan confrontadas que es imposible llegar a un acuerdo. También puede haber abuso de poder por parte de uno", sentencia.

Una pareja, como hemos visto, no rompe de la noche a la mañana. Hay que cuidarla y cuidarnos nosotros mismos por separado. Tener conciencia de equipo. Y si no o si esta relación no es sana, dejarla ir. Hay muchos peces en el mar, lector.