Por qué rompen las parejas: las tres principales razones, según la ciencia

Si estás leyendo esto es probable que estés pasando por un ruptura de pareja, estés valorando dejar a tu amor o aún tienes el disgusto en el cuerpo por la separación de Amaia y Alfred. Sea como fuere, mal de muchos, consuelo de tontos: se ha demostrado que el otoño es la estación en la que más parejas rompen.

Así lo han revelado numerosos expertos, como David McCandless y Lee Byron, quienes publicaron una estadística de separaciones usando las actualizaciones de estado de Facebook, o Antonio Bolinches, que llevó a cabo un estudio, en el que participaron más de 500 parejas, que concluyó con que los meses otoñales son los más usuales para romper, seguidos de los primeros del año.

Pero ¿por qué cortan las parejas? ¿Es por el clima? ¿Infidelidades? ¿Por la llegada de la Navidad? ¿O porque fallan más factores?

Un estudio de la Universidad de Utah (Estados Unidos), publicado en la prestigiosa revista 'Social Psychology and Personality Science', determinó que las razones que llevan a cortar eran las mismas en casados y en solteros (personas que tienen pareja pero no han formalizado legalmente su relación).

Los investigadores descubrieron, además, las tres principales razones que motivan a las personas a seguir su camino en solitario. Son estas:

1) Incompatibilidad de personalidades

Esta es la razón número uno que lleva a las parejas a romper. Al principio, todo es de color de rosa. Divierte, incluso, que tu 'media naranja' sea tan diferente a ti. Descubres cosas diferentes, aficiones que no conocías, caracteres con los que nunca habías lidiado... hasta que tanta novedad cansa.

Es francamente difícil construir una vida en común con alguien que es muy opuesto a ti. El sexo entre estas personas que no tienen nada que ver suele ser maravilloso, pero a la larga pasa factura en la estabilidad de la pareja.

A todo ello se suma que las personas van cambiando con los años, y lo que antes os unía igual ahora os separa. Puede ser, por ejemplo, que uno de la pareja haya decidido tener hijos cuando hace tres años pensaba que quería renunciar a ser padre o madre. O quizá ambos se encuentren en un diferente momento vital, y su presente sea incompatible con el del otro; o tal vez la vida de uno haya dado un cambio brusco y su nueva realidad, de pronto, no encaje con la pareja.

La psicóloga Sonali Gupta, tras atender a muchos hombres y mujeres en su consulta, advirtió que la principal razón de ruptura o infidelidad se produce después de que las personas hubiesen descubierto una "parte" de sí mismos que creían haber perdido. Es decir, tras cambiar.

Razones hay muchas, pero todo se engloba en el primer factor de las rupturas: la incompatibilidad en las personalidades de los protagonistas. Si es tu caso, lector, y sientes que ya no tienes nada que ver con tu pareja, o crees que tu amorcín ha cambiado tanto hasta el punto de no reconocerlo, es hora de plantearse romper. Como siempre te decimos, no temas: hay muchos peces en el mar, y el océano es muy bonito para disfrutarlo solo.

2) Falta de confianza

Cuando la confianza se pierde en una relación ya no hay nada que hacer. Y no solo en las de amor, ocurre en todas. El jefe que deja de creer a su empleado, por ejemplo, nunca más apostará por él; o el amigo que ya no confía en otro, ya no estará ahí para apoyarle. Y en el terreno sentimental ocurre lo mismo.

Si has dejado de confiar en tu pareja, es mejor que lo dejes cuanto antes o intentes restablecerla. No tiene sentido vivir con la duda de si tu compañero sentimental tiene una aventura o pasar los días preguntándote si te cuenta la verdad o te miente acerca de cualquier tema.

Por eso hay que pensarlo muy bien antes de mentir a tu pareja: una vez que se ha roto la relación de sinceridad, el amor se va esfumando poco a poco hasta convertirse en otra cosa. La falta de confianza en la pareja suele aparecer tras una infidelidad o una mentira cazada. Si es tu caso, lector, plantéate seriamente si deseas seguir viviendo con la duda eterna o con el remordimiento de haber puesto los cuernos.

3) Sensación de lejanía

El tercer y último principal factor que impulsa a las personas a acabar con su relación es la sensación de lejanía con la pareja. Experimentar que tu compañero sentimental cada vez está más distante, más fuera de tu vida y, en definitiva, menos presente, conduce inevitablemente a la ruptura sentimental.

A nadie le gusta sentirse solo, mendigar amor o atención. Cuando esto ocurre, la relación se va deteriorando hasta romperse por completo. La lejanía está estrechamente relacionada con el primer punto: si la vida de ambos va yendo por diferentes caminos, es muy difícil que de pronto aparezca una intersección que los vuelva a unir.

Además, sentir que tu amor cada día está más lejos de ti es lo que conduce también a la infidelidad. Antes de dar el paso de romper o de poner los cuernos, la psicóloga mencionada, Gupta, recomienda acudir a terapia, donde "las parejas pueden volver a definir sus necesidades, redescubrir el significado de lo que les une, encontrar la manera de conectar de nuevo y regenerar la confianza".

Romper es una decisión muy difícil. Lo recomendable es que seas sincero contigo mismo y pienses si realmente los problemas que tenéis, o que experimentas tú solo, se pueden resolver o, por el contrario, son insalvables. En este segundo caso, lo más inteligente es que pongas punto y final a la relación. Y a otra cosa mariposa.

No será fácil, pasarás por un periodo de adaptación al entorno y a tu nueva realidad, pero luego lo agradecerás y te darás cuenta de que no tenía sentido seguir en esa dinámica de infelicidad o no dicha plena. También puede ayudarte a superar el trago leer libros que tratan de desamor contemporáneo, como el fantástico 'Feliz final', de Isaac Rosa. Las canciones románticas, como el repertorio de Laura Pausini o Alejandro Sanz, mejor apártalas durante un tiempo.

Y tú, lector, ¿estás pasando por una ruptura sentimental?