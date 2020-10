Adelgazar rápido es posible, y cuanto más kilos nos sobren, más peso perderemos haciendo pequeños ajustes a nuestra dieta. Muchas veces no es cuestión de comer menos ni de pasar hambre, sino de comer lo indicado en el momento justo del día.

La mayoría de nosotros llevamos una dieta que no es sana, más por falta de información que por dejadez. Y creemos, erróneamente, que para perder peso tendremos que hacer grandes sacrificios, cuando en realidad podemos comer muy rico y nutritivo y aún así adelgazar todos los kilos que nos sobran.

En este intento de perder peso, no obstante, casi todos caemos en los mismos errores. Y estos son los seis más comunes:

1) Comer demasiadas proteínas

La proteína es importante, pero si comes demasiada, almacenarás el exceso en forma de grasa y no adelgazarás. Es cierto que cuantas más proteínas consumas más acelerarás tu metabolismo o, lo que es lo mismo, más peso perderás en reposo, pero si te pasas de la ralla no lo conseguirás.

2) No cocinar bien las verduras

Para que el efecto adelgazante de las verduras tenga efecto en ti debes tener cuidado con la preparación de las mismas. Nada de sal (por favor) y mucho cuidado con el aceite de oliva, ya que, aunque es una fuente de grasa buena, una sola cucharada de este oro verde tiene nada menos que 120 calorías y 14 gramos de grasa. Y si inundas tus verduras de este líquido, o añades unas tres al filete de pollo, ya estás sumando, mínimo, 400 calorías.

En cuanto a las verduras que puedes comer, no hay restricciones, pero te damos algunas ideas: brócoli, coliflor, espinacas, repollo, lechuga, pepino...

3) Beber demasiado zumo de naranja o refrescos 'ñight'

La mayoría de los zumos de frutas aumentan el azúcar en la sangre, lo que hace que el cuerpo produzca más insulina y, como resultado, tendrás más hambre y comerás en exceso después.

También es un error beber refrescos, tanto en sus versiones normales como 'light' o 'zero'. Lo mejor es hidratarse con con agua, tés o café.

4) No comer suficiente 'grasa buena'

No hay que temer a la 'grasa buena', al revés. Si eliges los tipos de grasas adecuadas, puedes adelgazar más rápido. Estas son las poliinsaturadas, como el omega 3, o las monoinsaturadas.

Encontramos las 'grasas buenas' en alimentos como el aceite de oliva, el aguacate, los frutos secos o el salmón.

5) Obsesionarse con la báscula

La mayoría de las personas pierden muchos kilos en las primeras semanas de su plan de adelgazamiento porque les sobraba mucho peso y porque han perdido mucha agua, y luego el número que marca la báscula se estanca y va menguando poco a poco, lo que hace abandonar a muchas personas.

Obsesionarse con el peso que marca la báscula es un error, pues de repente un día puede marcar dos kilos menos y haber estado estancada durante tres semanas.

6) Seguir comiendo pan y arroz

Debes desterrar hidratos de carbono durante unas semanas. Estos alimentos son sanos, pero impiden que adelgaces. Además, te hacen retener líquidos y te producen hinchazón. Has de evitar a toda costa los panes, cereales enteros, pasta, arroz, galletas y bollos, caramelos, gominolas... y, por supuesto, todo lo que tenga azúcar añadida.

Y esto es todo, lector. ¿Te sientes identificado con algún punto?