El café y las bebidas 'light' que tomas te están haciendo engordar (y no te das cuenta)

Se ha demostrado con infinidad de estudios que el azúcar es malo para el organismo. La Organización Mundial de la Salud dicta que un adulto puede tomar hasta 12 cucharaditas al día, justo la cantidad que contiene una lata de Coca-Cola común. Por ello, mucha gente se está pasando a las opciones 'light' o zero, que son igual de dulces gracias a los edulcorantes artificiales.

Lo mismo ocurre con el café o el té que tomamos. La mayoría de las personas, por salud y por adelgazar, están sustituyendo su sobre de azúcar por uno de sacarina. La pregunta es ¿realmente con este cambio es bueno para la salud? ¿Quizá nos engorda más el sustituto dulce que la propia azúcar? Pues parece que así es, querido lector.

¿Y si el edulcorante te está engordando?

Un estudio canadiense, publicado por la Canadian Medical Association Journal, relaciona el consumo frecuente de aspartamo, stevia y sucralosa con el aumento de peso, problemas del corazón y diabetes.

La investigación es clara al respecto: dictamina que elegir a largo plazo estos sustitutos del azúcar puede producirnos aumento de peso, obesidad, problemas metabólicos y cardiovasculares y diabetes, entre otras enfermedades.

No existe prueba clara de un beneficio de los edulcorantes, pero sí hay evidencia de un daño potencial en el largo plazo

Este estudio analizó los efectos que producían a largo plazo el consumo de edulcorantes artificiales en un grupo de 400.000 personas, las cuales han sido seguidas y evaluadas durante una década. El elevado tiempo que se ha invertido en realizar el muestreo le da gran validez a los resultados de la investigación, pues si la monitorización hubiese sido más breve las conclusiones no serían tan determinantes.

"Sobre la base de toda la investigación realizada hasta el momento, no existe prueba clara de un beneficio de los edulcorantes, pero sí hay evidencia de un daño potencial en el largo plazo", dijo la autora principal del estudio, Meghan Azad, a la cadena CNN, recoge 'Infobae'.

Esto, recalcó la experta, debería hacer pensar a las personas que consumen edulcorantes artificiales con regularidad, ya que "no sabemos si son una alternativa verdaderamente inofensiva al azúcar". "La gente suele consumir edulcorantes no nutritivos creyendo que son una 'opción saludable', pero puede que esto no sea cierto", explicó la científica.

Dónde encontramos estos edulcorantes

Ojo, no solo el café o los refrescos 'light' contienen edulcorantes, pues una elevada cantidad de los productos que comemos a diario en su versión "bajo en calorías" los llevan. Podemos identificarlo en el etiquetado como E-951. Lo encontramos por ejemplo en caramelos, chicles, yogures, helados, salsas, bebidas dietéticas...

El problema es que consumimos edulcorantes sin filtro, y muchas veces no nos damos cuenta de que los productos alimenticios que elegimos los contienen. Según Azad, más del 40% de los estadounidenses adultos consume endulzantes artificiales diariamente, incluso sin saberlo.

Encontramos edulcorantes en caramelos, chicles, yogures, helados, salsas, bebidas dietéticas...

Llegó a esa conclusión tras hacerle análisis de sangre y orina a los participantes del estudio: muchos de ellos aseguraban no consumir estos productos, pero sus resultados demostraron lo contrario. Es decir, estaban ingiriendo una significativa cantidad de edulcorantes sin ser conscientes de ello, como la mayoría de nosotros.

"Nuestros resultados envían un fuerte mensaje a los investigadores y a los organismos acerca de la necesidad de realizar más estudios para comprender el impacto a largo plazo de la salud de los edulcorantes artificiales", añadió Azad.

La investigación confirmaría que incluir edulcorantes artificiales en nuestro día a día nos estaría impidiendo perder peso. De hecho, nos podría estar engordando. ¿Lo mejor? Que renuncies al azúcar y a los endulzantes artificiales o los reduzcas lo máximo posible. Tu cuerpo te o agradecerá, y tu cintura también.

Y tú, lector, ¿consumes muchos edulcorantes?