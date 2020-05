El 'humming', la práctica sexual que todos los hombres querrían probar en la cama

En materia sexual se debe innovar. Las parejas que llevan mucho tiempo juntas, y que incluso tienen hijos, caen en el error de repetir siempre los mismos patrones en horizontal. Lo bueno de llevar años con una misma persona es que hay más complicidad y cariño bajo las sábanas; lo malo es que se va perdiendo poco a poco la pasión, lo que da lugar a infidelidades y rupturas.

Si no quieres que te pase, has de hacer cosas nuevas, jugar. Aunque al principio no te apetezca, luego verás que os divertís. Y, aunque el experimento salga mal, eso que os habéis llevado.

Hoy te traemos una práctica sexual cuando es el hombre quien recibe.

El 'humming', la práctica sexual que todos los hombres querrían probar

'Humming' significa "zumbido", y consiste en una técnica de sexo oral sumamente placentera para los varones.

Esta técnica consiste en hacer con la boca una especie de vibración. Mientras ella hace sexo oral al varón, has de hacer una especie de zumbido y mover la lengua rápido y en movimientos cortos, simulando a un vibrador.

Aunque parezca un poco rara, esta práctica es seguida por numeras personas, pues el cosquilleo que produce mezclado con el placer les resulta tremendamente satisfactorio.

El sexo oral siempre es apuesta segura

El 'humming' es una variación del sexo oral de toda la vida, que es casi lo que más le gusta a los hombres en la cama. De hecho, hay muchos que solo alcanzan el clímax a través de esta práctica que debería considerarse en más ocasiones como un plato único y no como un entrante

Para que la felación sea exitosa y placentera hay que hacerla bien y tener cuidado con los dientes.

Otras prácticas que les gustan a ellos

Si el 'humming' no te convence o ya lo habéis probado, te traemos otras prácticas sexuales que suelen ser de agrado para la mayoría del sector masculino.

1) Acariciar los testículos

Los testículos son los grandes olvidados del cuerpo del hombre. A la mayoría les gusta que se los acaricien, con suavidad y sin apretar demasiado. "Succionar, apretar o tocarlos suavemente puede ayudar a algunos hombres a alcanzar el clímax más fácilmente durante las relaciones sexuales", asegura el entrenador sexual Charlie Glickman.

2) Lengua por el glande

La cabeza del pene, o el glande, tiene significativamente más nervios que el resto del miembro, así que hay que prestarle la atención que se merece. Se podría afirmar que es lo más parecido que existe al clítoris en el cuerpo del varón.

Se triunfará si se pasa la lengua por el glande mientras se masturba con la mano el miembro viril.

3) Juegar con el perineo

Entre los testículos y el ano se encuentra el perineo, que es una de las zonas erógenas del hombre. Se debe acariciar y presionar para conseguir que él sienta un placer intenso. Lo ideal sería estimularlo mientras se hace una felación.

Y esto es todo, lector. Lo suyo es devolverle 'el favor' a ella haciéndole un buen sexo oral. ¿Vas a animarte a probarlo?