Cada vez son más los estudios que apuntan a que comer carne no es precisamente sano. De hecho, los veganos, los que no comen alimentos de origen animal, y los vegetarianos, quienes no comen carne pero sí productos derivados de los animales, como la leche, suelen tener menor riesgo de enfermedad cardíaca, diabetes tipo 2, presión arterial alta, ciertos tipos de cáncer, como el cáncer de mama y de próstata, y de obesidad, explica la doctora Nishant Kalra en Health.

Cabe destacar que tanto los veganos como los vegetarianos tienden a tener estilos de vida más saludables, lo que también contribuiría a lo anterior. Por ello, se necesitan más investigaciones para determinar qué beneficios se deben a la dieta u a otros factores.

Sea como fuere, la OMS aconseja limitar el consumo de carne procesada y carne roja, ya que están vinculados a un mayor riesgo de muerte por enfermedades del corazón y diabetes, entre otras.

Por todo ello, muchas personas están dejando de consumir carne y otras lo están pensando pero no se animan: ¿y de dónde sacaré la fuerza y las proteínas? ¿Me sentiré bien a corto y medio plazo? ¿No estaré muy cansado? Karla, quien está especializada en Cardiología, explica qué sucede en el cuerpo humano cuando uno deja de consumir carne animal.

Al principio, hambre

La cardióloga Nishant Kalra es clara: durante las dos primeras semanas es más que probable que sientas hambre, independientemente de que estés consumiendo platos completos (con sus hidratos, proteínas y grasas).

"Si estás acostumbrado a comer carne y acompañarla con una guarnición de verduras y de repente has cambiado a las verduras y hortalizas, probablemente sentirás que no has comido tu plato principal", asegura la doctora, quien añade que además las dietas veganas y vegetarianas suelen ser más bajas en grasas y proteínas, lo que sacia menos.

A pesar de que la sensación de hambre es incómoda, pasará en una o dos semanas, como mucho, ya que tu mente y organismo se acostumbrarán a la nueva dieta. La médico recomienda consumir, sobre todo, vegetales con alto índice de grasa (buena) y proteínas, como aguacates, nueces, quinoa, lentejas y el tofu.

Tus papilas gustativas pueden cambiar

El zinc se encuentra en las ostras, la carne de res y el cangrejo, por lo que si no comes carne o pescado, es posible que no obtengas la cantidad de zinc diaria que tu cuerpo necesita. Además, hay alimentos vegetarianos, como las legumbres y los cereales integrales, que contienen fitatos, que son ácidos que pueden reducir la absorción de zinc por parte del cuerpo.

Todo ello puede contribuir a cambiar las papilas gustativas y la sensibilidad de las mismas. De hecho, muchas personas pierden el gusto por la carne tras meses sin comerla.

Al margen, es importante que los veganos y vegetarianos consuman el zinc suficiente (8 mg ellas, 11 mg ellos), así como vitamina B12, la cual se encuentra en la carne. Es normal que estas personas tomen diariamente suplementos vitamínicos para cubrir ambas carencias.

Harás mucho mejor la digestión

Los microorganismos que viven en su cuerpo se denominan microbioma. Estos organismos contribuyen a tener una digestión adecuada, un sistema inmunológico saludable y un tejido intestinal sano. La fibra dietética de las verduras, frutas y cereales integrales contribuye al crecimiento de bacterias "buenas". Esto significa que una dieta vegetariana puede mejorar la salud de su tracto digestivo, regular las deposiciones y prevenir el estreñimiento.

Aumentarás tu esperanza de vida

Comer menos carne reducirá tu riesgo de sufrir enfermedades cardíacas, cáncer y obesidad, y además te ayudará a vivir más tiempo.

Algunas investigaciones han demostrado que comer muchos alimentos de origen vegetal repletos de ácidos grasos monoinsaturados, como el aguacate y las nueces, está relacionado con una menor probabilidad de morir por enfermedades cardíacas u otras causas. Por contra, las dietas ricas en ácidos grasos monoinsaturados de fuentes cárnicas, como huevos, lácteos enteros y carnes rojas, se relacionan con un mayor riesgo de las enfermedades mencionadas.

Al respecto, la OMS considera la carne procesada como potencialmente cancerígena, ya que "hay pruebas convincentes de que causa cáncer. La evaluación se basa generalmente en estudios epidemiológicos que muestran el desarrollo de cáncer en humanos expuestos".

Asimismo, y de acuerdo con las estimaciones más recientes del Proyecto sobre la Carga Global de Enfermedad, una organización de investigación académica independiente, cerca de 34.000 muertes por cáncer al año en todo el mundo son atribuibles a dietas ricas en carne procesada.

"Comer carne roja aún no se ha establecido como una causa de cáncer. Sin embargo, si se demostrara que las asociaciones reportadas son causales, el Proyecto sobre la Carga Global de Enfermedad ha estimado que las dietas ricas en carnes rojas podrían ser responsables de 50.000 muertes por cáncer al año en todo el mundo", detalla la OMS.

Perderás peso

Simplemente reducir o eliminar la carne de tu dieta puede ayudarte a perder peso, si es lo que buscas. “Los estudios muestran que las personas que siguen una dieta vegetariana consumen menos alimentos grasos y son más delgadas que las personas que comen carne”, dice Kalra.

Y un estudio de la Universidad de Loma Linda mostró que los vegetarianos, a pesar de tener la misma ingesta de calorías que los no vegetarianos, tendían a tener un índice de masa corporal más bajo que aquellos que comían carne.

Los investigadores creen que estos hallazgos se deben en gran medida a la diferencia en los nutrientes que consumen los vegetarianos, veganos y carnívoros. En general, las personas que comen carne consumen menos proteínas vegetales, betacaroteno, fibra y magnesio, y más ácidos grasos que se sabe que contribuyen a desarrollar enfermedades cardíacas. Por otro lado, los vegetarianos suelen consumir más fibra, potasio y vitamina C.

Esto es todo, lector. Si te has animado a dejar de consumir carne o al menos reducirla, la doctora recomienda que primero elimines la carne roja y posteriormente la magra (pollo, pavo...). Te hará mucho bien.