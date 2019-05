Las cenas son claves para perder peso de forma eficaz, sin grandes esfuerzos y relativamente rápido. Puedes comer regular durante el día, pero la última comida del día debes hacerla bien, si no nunca perderás peso.

Hay mucha gente que pasa hambre durante la jornada, y al llegar a casa la ansiedad les invade y comen lo que primero que pillan por la cocina. ¿Resultado? Engordan o no adelgazan, y no hay nada más traumático que estar intentando perder peso y no conseguirlo.

Por eso, en las cenas debes vigilar todo lo que comes y cómo lo cocinas. Además, hay un pequeño ajuste que has de hacer para que todo sea más fácil. Te lo contamos.

El ajuste que debes hacer en tus cenas

Qué mejor que aprender trucos de adelgazamiento que aquellos que se cuentan en primera persona. Hoy te traemos el caso de Laura Arndt, una joven que ha relatado su historia en 'MSN' y que ha perdido pesocambiando un poco sus cenas.

Laura Arndt decidió adelantar una hora sus cenas, y le funcionó

Ella siempre ha comido bien, de forma equilibrada. Hace ejercicio con regularidad, anda siempre que puede e intenta no consentirse muchos extras en su dieta. Además, bebe agua a diario.

Aunque suele mantenerse en forma, hay épocas en las que engorda. "A veces la ropa me aprieta demasiado. En esas ocasiones he tenido que bajar un par de kilos. Sigo un estilo de vida saludable, así que proponerme bajar de peso era bastante desalentador. No obstante, hice un cambio en mi dieta", asegura. Y este ajuste no fue otro que adelantar una hora sus cenas.

Adelantar la hora de las cenas

Ella solía cenar sobre las 19:00 horas, y decidió hacer su última ingesta del día a las 18:00. "Cambié mi planificación de comidas e hice un esfuerzo para cenar una hora antes. Sabía que tendría que ser constante para ver los resultados, e hice un plan para probarlo durante 60 días", cuenta Laura.

En dos meses perdí 2,7 kilos, la ropa me quedaba mejor y dormía más plácidamente

La primera semana fue un reto para ella, ya que tuvo que planificar todo. "Alrededor de las 20:00 horas me daba un poco de hambre, pero hacía un gran esfuerzo para no comer nada antes de acostarme", narra. Para engañar a la tripa, bebía una taza de té o se distraía con un buen libro.

Los resultados fueron mejores de los que esperaba: "En unos días, la ropa me quedaba mejor, cogía el sueño más fácilmente y mis niveles de energía estaban muy altos".

Después de la primera semana, su cuerpo se acostumbró a la nueva rutina. Los fines de semana se le hicieron más complicados, ya que tuvo que evitar todo tipo de alcohol. "Cuando finalmente me subí a la báscula dos meses después, me quedé impresionada. No solo había perdido 2,7 kilos, sino que también tenía el peso más bajo del año".

Desde entonces, Laura sigue esta rutina.

Por qué deberías hacerlo

Ojo, Laura es extranjera. Todos sabemos que en España se cena más tarde, así que debemos quedarnos con la teoría: adelantar el horario de las cenas. Sabemos que te va a costar, y más ahora que llega la temporada de terrazas, pero la última comida del día deberías hacerla entre las 19 y las 20 horas.

La última comida del día deberías hacerla entre las 19 y las 20 horas

Como le pasó a Laura, seguro que te acabas acostumbrando.

Además de a esa hora, deberías hacer una cena compuesta de alimentos ricos en proteínas con triptófano, ya que se convierte en melatonina cuando es procesado por el cuerpo, lo que te ayudará a conciliar el sueño. Este aminoácido lo contienen los plátanos, las nueces, la carne blanca, el pescado y los huevos.

¿Vas a probar este truco, lector?