Por qué engordas si comes bien y sano: los siete errores que cometes con tu dieta

Llevas un tiempo intentando adelgazar sin éxito. No consigues perder peso, y eso que sigues todos nuestros consejos. Evitas los alimentos que más engordan, y comes aquellos sanos o que tienen calorías negativas. Incluso haces un poco de ejercicio... pero ni por esas.

¿Qué está pasando? ¿Por qué no te funciona? Lector, lo más probable es que estés cometiendo errores con tu dieta que impiden que te libres de esos kilos que te sobran.

Errores en la dieta que te impiden adelgazar

Pero no te preocupes. A continuación te detallamos los siete errores más comunes que solemos cometer cuando tratamos de cuidarnos más:

1) Comes demasiado poco

Lo suyo es que rebajes el consumo calórico si estás tratando de perder peso, pero si te pasas en la reducción y consumes pocas calorías tu cuerpo entrará en 'modo reserva', haciendo que no adelgaces nada o muy poco.

Si le das a tu organismo muy poco alimento, creerá que le estás diciendo que va a venir un tiempo de hambruna, y hará que gastes muy poca energía. Evitará que quemes grasa, ya que considera que la necesitarás en un futuro para sobrevivir.

Además, comer demasiado poco ralentiza el metabolismo, haciendo que quemes menos en modo reserva.

2) Desayunas mal

Hacer el desayuno de manera correcta es esencial si estamos a dieta. No obstante, y aunque lo sabemos, la mayoría lo hacemos mal. Nos levantamos con el tiempo justo para tomar un café o ni eso, y luego pecamos a media mañana con bollería industrial o comida poco saludable cargada de azúcar, que además de engordarnos, dispara nuestro nivel de insulina, ocasionando que nos pasemos el día picando.

Se debe comenzar el día con un plato equilibrado. Aquí te contamos cuál es el desayuno ideal.

3) No estás controlando las porciones

No hay que olvidar que por mucho que comas bien, la comida sana también engorda, igual que la grasa buena. Quizá te estás pasando con el aceite de oliva, con las nueces o directamente con las porciones. No es lo mismo comer dos filetes de pavo que cinco.

Si tu objetivo es perder peso debes controlar tanto lo que comes como cuánto. Un buen truco es que, si no quieres pesar los alimentos, uses platos pequeños en vez de grandes, así parecerá que hay más comida e ingerirás menos.

4) No comes suficiente proteína y fibra

La proteína y la fibra son los dos componentes más importantes para perder peso. No incluirlos en tu dieta puede ralentizar tu metabolismo. La proteína es la responsable de estimular el efecto térmico de los alimentos, lo que significa que el cuerpo quema más energía en el procesamiento de proteínas de la dieta que en el caso de los carbohidratos y las grasas.

Puedes probar la dieta cetogénica.

5) No comes suficientes verduras

Las verduras son alimentos bajos en calorías y ricos en nutrientes. Son súper nutritivos y saludables. Además, te sacian sin engordarte ni un gramo. Cocínalas al vapor, a la plancha o al horno.

6) Te lías los fines de semana

Es importante y saludable que si estás a dieta te des algún capricho durante los findes comiendo algo no muy sano o bebiendo alguna copita. El problema es que se te va de las manos, y lo que iba a ser un pequeño festín acaba convirtiéndose en un banquete.

No sirve de nada que te cuides durante toda la semana y luego eches todo por la borda el sábado o el domingo. Sé constante y serio con tu plan y verás resultados.

7) No lees las etiquetas

Debes tener cuidadito con las cosas 'light' o 'bajas en calorías', como con las sopas. Normalmente, y si te fijas bien, no hay apenas diferencia entre, por ejemplo, los cereales dietéticos y los de los niños. Ambos son una bomba calórica, lo que pasa es que una la disfrazan de sana y healthy.

Lo mejor es que comas lo más natural posible y evites todo tipo de procesados, ya que estos productos suelen estar repletos de químicos, conservantes y otros aditivos que no hacen bien.

Venga, ánimo, lector. ¡Tú puedes!